Caos na Saúde do Acre: Enquanto Gladson Cameli só pensa na sua reeleição, pacientes lotam corredores do Pronto Socorro de Rio Branco

Revoltados com o descaso na saúde, internautas enviaram imagens para nossa redação na noite desta segunda-feira (4), que mostra o desleixo do governo Gladson Cameli com a saúde pública.

Os corredores do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – HUERB, encontram-se abarrotados de macas com pacientes a espera de leitos. O discurso de revolução na saúde parece ter ficado no papel, pois o prédio recém inaugurado não tem estrutura digna para atender muitas pessoas, como relatam familiares de enfermos.

O governador Gladson Cameli (PP) se encontra em viagem, a secretária Paula Mariano sumiu e dizem até que estaria avisada sobre sua exoneração, mas até aqui nada confirmado, o que se nota é somente a inércia e a falta de ação por parte de quem pode mudar essa situação.

“O governo que afirmou ter recebido milhões do governo federal nessa pandemia, deveria se envergonhar de deixar a saúde nessas condições”, desabafou uma acompanhante que nos mandou as imagens.

Gladson Cameli precisa se rebolar bastante para organizar e amenizar o caos e a desordem na saúde do Acre.