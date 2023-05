Cansados de esperar pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, moradores do Ramal do Canil se mobilizam para arrumar via de acesso

A reclamação contra a gestão de Tião Bocalom (PP) é generalizada e a população parece não ter mais esperanças de que a prefeitura possa chegar nas áreas com deficiência e ausência de infraestrutura para realizar trabalhos de melhorias.

Um vídeo encaminhado por um internauta, mostra moradores da Comunidade Ramal do Canil, localizado no segundo distrito da capital, fazendo uma mobilização para melhorar a via de acesso de centenas de pessoas que moram no entorno, pois esperavam que a prefeitura realizasse melhorias no local, mas isto está longe de acontecer.

Revoltados com a situação os moradores usaram restos de uma construção e jogaram no ramal, unidos, os próprios moradores tentam espalhar os concretos pelo ramal com o intuito de garantir o direito de ir e vir.

Veja o que diz um dos moradores;