Cameli, o inimigo da Educação: Escola rural Prof. Luiz Gonzaga, em Epitaciolândia, suspende aulas por falta de professores e vereador Messias Lopes denuncia o descaso do governo

Por motivo de retaliação por parte do governador Gladson Cameli, o município de Epitaciolândia está pagando um alto preço que vão desde a infraestrutura dos ramais, ocasião em quê o governador Gladson determinou a retirada de todas as máquinas que iriam recuperar os ramais que são rotas de transporte escolar, até serviços prestados por servidor cedido do estado para a prefeitura de Epitaciolândia.

A população de Epitaciolândia é conhecedora de que a saúde municipal melhorou significativamente sob o comando do atual secretário Sérgio Mesquita (que é servidor efetivo do estado do Acre, mas que atualmente encontra-se cedido para a prefeitura) e que tem desenvolvido um excelente trabalho enquanto secretário de saúde, inclusive, vem tendo o reconhecimento merecido pelo serviço prestado.

Sérgio Mesquita, ao assumir a saúde de Epitaciolândia que se encontrava na 21ª posição, foi capaz de elevar a saúde do município para a 2ª posição em menos de um ano, de acordo com os dados do programa Previne Brasil, por esse e muitos outros motivos, Mesquita tem chamado atenção por sua capacidade e competência.

Vendo que esta é uma assertiva do prefeito Sérgio Lopes, o governador Gladson resolveu tirar Sérgio Mesquita da secretaria de saúde do município, pois sabe que estava dando mais do que certo e que, inclusive, a saúde de município de Epitaciolândia está melhor do que a saúde do estado que atualmente encontra-se em decadência.

Tirar Sérgio Mesquita da saúde de Epitaciolândia, foi a tentativa mais recente de afetar a gestão do atual prefeito, por perseguição política. Diante da situação que está ficando insustentável, o prefeito do município, Sérgio Lopes, viu a necessidade de se manifestar a respeito da perseguição que vem sofrendo por ser um dos gestores que não apoiam a reeleição do governador, por esse motivo é que Epitaciolândia está sendo tão prejudicada pelo governo.

Ainda no vídeo, o gestor destaca que se for para tirar Sérgio Mesquita da saúde municipal para direcioná-lo para a saúde do estado, tudo bem, mas caso contrário deixe Sergio Mesquita na saúde de Epitaciolândia, pois é o melhor secretário que o município pode ter e se o governador Gladson tira-lo a população é quem será prejudicada.

Veja o Vídeo: