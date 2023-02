Câmara de Rio Branco vai pagar mais de R$ 5 mil em diárias para o vereador Arnaldo Barros e assessores fazerem curso na Bahia

Vereador José Arnaldo da Silva Barros – Arte Alemão Monteiro / Assessoria CMRB / Images / Getty Images

Parece que a Câmara Municipal de Rio Branco tem um orçamento bem gordo para custeio de viagens de vereadores, assessores e outros para fora do estado, mas a realidade é que configura-se como um verdadeiro descaso com o dinheiro público.

Enquanto os bairros de Rio Branco em sua maiorias não tem esgoto, calçadas, ruas e coleta de lixo se tornando em um verdadeiro caos, alguns vereadores aparentam estar ocupados demais esbanjando o dinheiro do povo com viagens, sem se preocupar e elaborar projetos que venha a contemplar a população riobranquense.

O Diário Oficial do Estado traz publicações quase que semanal de viagens dos parlamentares para cursos e eventos em todo Brasil, e por esse motivo, alguns vereadores de Rio Branco, estão custando caro para os cofres públicos .

O Presidente da Câmara Municipal, Raimundo Neném (PSB), foi quem designou o vereador José Arnaldo da Silva Barros e os seus assessores Túlio Henrique do Espírito Santo Figueiredo, Gilmar da Silva Silveira Júnior e o servidor Francisco Paulo Ferreira, para participar do curso “O papel do poder legislativo no controle interno e externo do município”, a ser realizado pela empresa “Qualificar – Capacitação e Treinamento” em Porto Seguro – BA, no período de 07 a 11 de fevereiro do ano em curso, com saída em 06/02/2023 e retorno em 11/02/2023, concedendo-lhes 5,5 (cinco e meia) diárias.

No final do ano os vereadores ajustaram os valores das diárias, o que fez chegar a R$ 939,00 tanto para vereador, quanto para qualquer servidor do parlamento. Além do pagamento das diárias, os viajantes tem direito as passagens de ida e volta.

