Calegário diz que o governo mente ao afirmar que pagou todas as empresas terceirizadas e desafia mostrarem o contrário

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1) o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a falar a respeito da carona milionária, de quase R$ 25 milhões, feita pela Secretaria de Estado de Educação, ao aderir a uma ata de registro de preços do governo do Maranhão. O parlamentar chamou a iniciativa do secretário Aberson Carvalho de “ação nefasta ao erário público”.

“Mostre uma obra sendo executada pela empresa dona da carona do Maranhão. Traga o nome da empresa que está trabalhando com a carona do Maranhão. A inspeção do TCE foi lá: ‘que empresa é essa?’. Outra empresa, com um serviço… não tem placa, não tem nada. Uma pouca vergonha. Não dá para bater palma pra esse tipo de ação nefasta ao erário público”, disse Edvaldo Magalhães ao afirmar que na próxima semana vai ler o relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado, referente a inspeção feita pelos técnicos da Corte de Contas.

O parlamentar disse ainda que ao invés de corrigir as falhas apontadas pelo Tribunal de Contas na licitação aberta em maio, o secretário Aberson Carvalho teve outra atitude: cancelou o processo licitatório para dar lugar a carona maranhense.

“Ao invés de deixar correr a licitação, ele cancelou. E a caroninha vigente. Ontem, inclusive, foi feito referência aqui e comemorado o novo edital que vai ser aberto de uma licitação por lote. Vamos acompanhar. Gente, olha só, estamos comemorando aquilo que é obrigação desde o ano passado fazer licitação para ter contrato público. Que é não pegar carona vergonhosa para transformar os empresários do acre em sublocados, com contratos precários. O inverno está chegando, todo mundo sabe das dificuldades. Acabou o ano e a carona permanece. Como o assunto adentrou às portas do Tribunal de Contas, está se apressando uma licitação porque a carona está queimando feito brasa na mesa dos conselheiros”, disse.