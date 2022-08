Cadê os mais de R$ 800 milhões que estavam aqui? Gladson Cameli tem sua gestão bastante contestada e é conhecido no estado como “mentiroso”

Do Acre pelo Acre: Senador Petecão levanta a auto-estima do Estado – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Para o Brasil, o Acre é uma espécie de gata borralheira das antigas histórias infantis. O que o país não sabe é que o “primo distante” tem linguagem, cultura, artes muito peculiares. Pois foi este o veio que o candidato do PSD, Sérgio Petecão, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, senador no segundo mandato e vice líder do governo Bolsonaro no Senado explorou. E se deu bem. O programa roubou a cena no primeiro dia e engoliu os demais que conseguiram ir ao ar, todos bem produzidos, registre-se.

Recados

O também senador Márcio Bittar (UB), apesar do seu partido não se bicar com Bolsonaro, tentou se vender como um elo entre as verbas federais e o Estado. Pouca aderência no mundo real. A deputada Mara Rocha ( MDB) esqueceu que seu irmão é vice-governador e focou no seu passado de estrela da televisão acreana. Íntima do vídeo, deu o recado.

E o governador?

Apesar de líder dos levantamentos estatísticos de intenção de voto, vulgo pesquisas, Gladson Camelli (PP) tem a gestão bastante contestada. Chamado pela oposição de “mentiroso”, por descumprir a maioria dos compromissos assumidos, aproveitou para culpar a pandemia. E tentar se associar a Bolsonaro, que lidera com folga no Estado. Algo como 48% X 17% de Lula, na média das pesquisas. Mas aí mora o perigo: Bolsonaro não costuma ser leniente com roubalheira e tem culpado o comportamento e os desvios de verbas dos governadores pelos efeitos desastrosos da pandemia no País.

Para piorar a situação do governador Cameli, parte dos recursos enviados por Bolsonaro sumiu. Cadê o dinheiro que tava aqui? Dos recursos enviados pelo Governo Federal, o inacreditável montante de mais de R$ 800 milhões, sumiu. A Polícia Federal vasculhou o Palácio e residências dos envolvidos. O escândalo repercutiu nacionalmente mas o governo conseguiu abafar o caso a nível local. Em tempo: para se ter uma ideia do valor desaparecido, os mais de R$ 800 milhões representam, aproximadamente, a sugnificativa quantia de aproximadamente R$ 1.400,00 reais por cada eleitor acreano.

Já tem gente gritando nas ruas: Gladson, eu quero o meu dinheiro.

Rios dos Jacarés

Petecão, como foi dito, fez em elogio ao Acre no mais legítimo acreanês. Agradou. Vale a pena conferir.

