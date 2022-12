Caciques do Centrão: Para cooptar apoio, Senador Márcio Bittar indicou cerca de R$ 467 milhões em verbas do orçamento secreto

Nesta terça-feira (06), o vereador do município de Brasileia, Rogério Pontes, e seu advogado Francisco Valadares foram surpreendidos por duas publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), ocasião em que o juiz responsável pela Vara Criminal da Comarca de Brasileia, Dr. Clóvis de Souza Lodi julgou improcedente e extinguiu a punibilidade com relação a duas acusações que pesavam sobre o parlamentar, em que a suposta vítima era a ex-companheira, Yuna Gagarin.

O juiz entendeu que as ações não deviam prosperar, pois as acusações feitas pela ex-esposa do vereador foram todas inconsistentes, ou seja, faltou ônus da prova. Na primeira ação que corresponde ao nº 0000088-59.2022.8.01.0003, e tem como objeto “a desobediência da decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos”, o magistrado absolveu o vereador com base no art. 386, III, do Código do Processo Penal.

Já na segunda publicação que corresponde ao nº 0000498-20.2022.8.01.0003, e tem como objeto “ameaça”, o juiz de Direito julgou extinta a punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e determinou que por fim ambas as ações sejam arquivadas.

Para o advogado do vereador, Valadares, as decisões foram promulgadas em conformidade com a lei e as provas: “nestes dois processos, o vereador Rogério Pontes foi absolvido, restando provado que não cometeu os crimes a ele atribuídos por sua ex-companheira e que foi objeto de denúncia pelo Ministério Público. Temos de ter muita calma e tranquilidade. Ainda existem outros processos e que devemos trabalhar para provar a inocência do vereador”, declarou.