Buscas feitas, apontam que gastos com shows de Joelma e Evoney não ultrapassaram R$ 500 mil reais, e organização afirma que gastou mais de R$ 1,1 milhão

Show de Joelma atraiu mais de 20 mil pessoas para frente do Palácio e em Cruzeiro do Sul, o cantor Evoney Fernandes comandou a festa – Foto: Juan Diaz ContilNet

Como tudo no governo de Gladson Cameli é suspeito, despertou uma curiosidade nos reais valores dos cachês dos shows de Evoney Fernandes e da cantora Joelma com a banda Calypso. Foi declarado que os custos para a realização da festa do trabalhador e trazer ambos os artistas foi necessário desembolsar mais de R$ 1,1 milhão dos cofres públicos, valor este considerado exorbitante por muitos.

Em um levantamento feito pelo 3 de Julho Notícias, o cachê para o show de Evoney Fernandes atualmente ultrapassa o valor de R$ 50 a 6o mil, valor este consideravelmente baixa. Já o cachê da banda Calypso, da cantora Joelma, está fixado entre R$ 150 mil e R$ 250 mil por Show, o que totalizaria, colocando no valor mais alto, custaria R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para contratar os dois. E o restante do que foi gasto, que corresponde a R$ 790.000.000,00 (setecentos e noventa mil reais), foi aplicado todo na preparação do ambiente? Acredita-se que não.

O evento foi realizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), com apoio do governo do Estado.

Diante da atuação da Polícia Federal e outros, em torno da Operação Ptolomeu, em que o governador Gladson Cameli é acusado de ser chefe da organização criminosa que desviou mais de R$ 800 milhões do Estado do Acre, é perfeitamente possível que haja superfaturamento nos gastos com o referido evento.

Seria este mais um caso que deva ser investigado pela Polícia Federal, para saber se houve lisura nesses gastos com o referido evento, uma vez que possivelmente a contratação dos artista não ultrapassou os R$ 500 mil reais? Aguardemos!

Avenida Mâncio Lima recebeu mais de 22 mil pessoas no show em homenagem ao Dia do Trabalhador – Foto: Edson Fernandes / Secom

Em Rio Branco, show de Joelma atraiu mais de 20 mil pessoas para frente do Palácio – Foto: Pedro Devani / Secom