Braço direito de Bocalom, João Marcus Luz defende golpista com tornozeleira e ataca Supremo Tribunal Federal

O atual secretário municipal de Direitos Humanos de Rio Branco e ex-vereador João Marcus Luz voltou a causar polêmica nas redes sociais ao defender veementemente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na publicação feita nesta segunda-feira (21), João Marcus classificou a decisão judicial como a “maior injustiça da história do Brasil” e saiu em defesa do ex-mandatário. “Prenderam um homem honesto, enquanto um criminoso governa o país. Estou contigo até o fim, meu presidente”, escreveu o ex-vereador, acompanhado de uma imagem de Bolsonaro usando o equipamento de monitoramento no tornozelo.

Fã assumido de Bolsonaro, João Marcus foi o autor do projeto de lei que concedeu o título de cidadão Rio Branquense ao ex-presidente – honraria considerada por muitos como um gesto simbólico de subserviência política a um líder que hoje responde por graves acusações ligadas a uma tentativa de golpe de Estado e ataques à democracia brasileira.

A fala do ex-parlamentar, que atualmente ocupa um cargo público ligado justamente aos direitos humanos, tem gerado reações de indignação. Para muitos, é contraditório que alguém que deveria atuar na defesa da democracia e dos direitos constitucionais use o espaço público para exaltar figuras envolvidas em ataques ao sistema eleitoral e às instituições do país.

Enquanto o cerco jurídico se fecha contra Bolsonaro, investigado por liderar uma trama golpista, seus seguidores mais fervorosos, como João Marcus, continuam a se apegar a uma narrativa de mártir — mesmo diante de provas e decisões do Supremo Tribunal Federal.

A manifestação pública do ex-vereador evidencia, mais uma vez, o quanto parte da extrema direita brasileira segue ignorando os fatos e apostando na desinformação e na vitimização política como estratégia de mobilização.