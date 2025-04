Bolsonarista e comissionado no governo Gladson Cameli, é preso pela Polícia Federal, por tráfico internacional de drogas

Hélio Nascimento Júnior e o governador Gladson Cameli – Foto: Facebook/ reprodução

O ex-presidente da Juventude Progressista, Hélio do Nascimento Bezerra Junior, comissionado no governo Gladson Cameli (PP), foi preso pela Polícia Federal, em uma mega Operação Renitência contra integrantes de uma organização internacional de tráfico de drogas.

A quadrilha comprava drogas na Bolívia e no Peru, e através do Acre enviavam para Santa Catarina, onde era comercializada naquele estado.

Um dos membros da organização, é nomeado no governo do estado, recebia o salário de quase R$ 11 mil mensais e atuava na secretaria de estado de educação.

Hélio é bem influente no Progressista, foi presidente por muitos anos da juventude do partido do governador Gladson Cameli.

Além de Hélio Nascimento Júnior, outros sete suspeitos foram presos e 11 endereços foram alvos de buscas e apreensões em Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Palhoça (SC) e São José (SC).

Na manhã desta quinta-feira, 10, o diário oficial do estado trouxe a confirmação da exoneração do mesmo, que se encontra preso em poder da Justiça.

O vice-presidente do PP, Lívio Veras afirmou que analisa o caso com cautela e que vai aguardar o fim da tramitação do caso na justiça para que seja aplicado o direito de defesa.

“Eu entendo que tem que correr um processo e ele seja julgado. Até que se prove o contrário, pra gente, ele é inocente. Tem que ser dado a ele o direito de defesa, como todo e qualquer cidadão”, opinou.

