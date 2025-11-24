Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra interna entre PL e PP e expõe disputa de poder envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza

Tensão escancarada: prisão de Bolsonaro expõe racha entre PL e Progressista no Acre.

A temperatura política no Acre subiu de vez depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O episódio desestabilizou parte da ala bolsonarista no estado, especialmente figuras que sempre fizeram questão de repetir o discurso do ex-mandatário: o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e o senador Márcio Bittar (PL).

Na inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, no domingo (23), Bittar protagonizou um dos momentos mais constrangedores do evento. Em meio ao palanque e às câmeras, o senador insinuou que setores do PP estariam sabotando uma possível aliança com o PL. Falou em parábolas, tentou florear, mas a mensagem foi clara como água barrenta: queria mandar um recado direto ao governador Gladson Cameli (PP), cobrando que colocasse rédea curta em seus comissionados que criticam Bolsonaro — agora preso e símbolo máximo do PL.

Bocalom, por sua vez, não perdeu a chance de engrossar o coro. Disse que fica “difícil” construir qualquer alinhamento político com o PP enquanto “nomeados de Gladson e Mailza” seguirem criticando o ex-presidente, a quem ele se referiu como “presidiário Jair Bolsonaro”, deixando escapar a ironia amarga que circula nos bastidores. A fala expôs o tamanho da crise: o PL quer blindagem absoluta ao seu líder preso, custe o que custar.

Mas no fundo, tudo isso tem outro pano de fundo. O que Bocalom e Bittar realmente buscam é um álibi político para não embarcar no projeto de Mailza Assis, pré-candidata ao governo pelo PP. Bocalom está em plena pré-campanha e faz de tudo para seduzir a militância progressista, inclusive criando atritos que justifiquem um afastamento do PP. A narrativa de “perseguição a Bolsonaro” surge como desculpa perfeita para virar as costas a Mailza sem assumir a real motivação: puro cálculo eleitoral.

A prisão de Bolsonaro acendeu a faísca, mas o incêndio entre PL e PP no Acre já estava preparado. Agora, com declarações atravessadas e provocações públicas, fica evidente que a disputa pelo poder em 2026 promete ser ainda mais turbulenta, e carregada de hipocrisia política.