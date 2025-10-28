Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai

Papai Noel tem casa de luxo, e o povo de Rio Branco segue sem teto.

O vereador de Rio Branco André Kamai voltou a denunciar o que classificou como um “absurdo sem limites” na gestão do prefeito Tião Bocalom. Desta vez, o parlamentar chamou atenção para o gasto de mais de R$ 320 mil na construção da tradicional casinha do Papai Noel no centro da capital. Para Kamai, o valor é uma afronta às famílias que esperam, há anos, por moradia digna enquanto a prefeitura insiste em priorizar cenografia natalina.

Segundo o vereador, o montante empregado na casinha do Papai Noel daria para construir pelo menos três casas de alvenaria, semelhantes às entregues no bairro Rosa Linda pelo programa Minha Casa Minha Vida. “Infelizmente, nessa casa aqui não vai morar ninguém. São mais de 320 mil reais só nessa casinha, e ninguém vai ter um teto de verdade com isso”, criticou Kamai, apontando a incoerência entre o discurso social do prefeito e suas escolhas de investimento.

Kamai lembrou ainda que centenas de famílias seguem morando em áreas de risco, às margens do rio, à espera de pequenas casas de madeira prometidas pela gestão municipal. Enquanto isso, o prefeito — pela quinta vez consecutiva — destina cifras superiores a R$ 300 mil para erguer a mesma atração natalina. “É sempre no precinho, baratinho: mais de 300 mil. Na promoção”, ironizou o vereador.

O parlamentar também criticou o fato de que a madeira do programa “Mil e Uma Dignidades”, que deveria ser destinada à construção de moradias simples para quem mais precisa, segue abandonada e apodrecendo em Rio Branco. “Aqui o povo não tem vez, mas o Papai Noel é bem tratado”, disparou, reforçando a indignação com o que considera total falta de sensibilidade social da atual gestão.

Para Kamai, a situação expõe claramente a inversão de prioridades e o descompromisso do prefeito Bocalom com a realidade da população mais vulnerável. “Isso aqui mostra mais uma vez o descompromisso da gestão com a vida real do povo de Rio Branco. Enquanto falta casa, falta dignidade e falta respeito, sobra dinheiro para enfeite”, concluiu.

Veja o vídeo no Instagram