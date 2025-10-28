Política Destaque
Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai
Política Destaque
Papai Noel tem casa de luxo, e o povo de Rio Branco segue sem teto.
O vereador de Rio Branco André Kamai voltou a denunciar o que classificou como um “absurdo sem limites” na gestão do prefeito Tião Bocalom. Desta vez, o parlamentar chamou atenção para o gasto de mais de R$ 320 mil na construção da tradicional casinha do Papai Noel no centro da capital. Para Kamai, o valor é uma afronta às famílias que esperam, há anos, por moradia digna enquanto a prefeitura insiste em priorizar cenografia natalina.
Segundo o vereador, o montante empregado na casinha do Papai Noel daria para construir pelo menos três casas de alvenaria, semelhantes às entregues no bairro Rosa Linda pelo programa Minha Casa Minha Vida. “Infelizmente, nessa casa aqui não vai morar ninguém. São mais de 320 mil reais só nessa casinha, e ninguém vai ter um teto de verdade com isso”, criticou Kamai, apontando a incoerência entre o discurso social do prefeito e suas escolhas de investimento.
Kamai lembrou ainda que centenas de famílias seguem morando em áreas de risco, às margens do rio, à espera de pequenas casas de madeira prometidas pela gestão municipal. Enquanto isso, o prefeito — pela quinta vez consecutiva — destina cifras superiores a R$ 300 mil para erguer a mesma atração natalina. “É sempre no precinho, baratinho: mais de 300 mil. Na promoção”, ironizou o vereador.
O parlamentar também criticou o fato de que a madeira do programa “Mil e Uma Dignidades”, que deveria ser destinada à construção de moradias simples para quem mais precisa, segue abandonada e apodrecendo em Rio Branco. “Aqui o povo não tem vez, mas o Papai Noel é bem tratado”, disparou, reforçando a indignação com o que considera total falta de sensibilidade social da atual gestão.
Para Kamai, a situação expõe claramente a inversão de prioridades e o descompromisso do prefeito Bocalom com a realidade da população mais vulnerável. “Isso aqui mostra mais uma vez o descompromisso da gestão com a vida real do povo de Rio Branco. Enquanto falta casa, falta dignidade e falta respeito, sobra dinheiro para enfeite”, concluiu.
Veja o vídeo no Instagram
Política Destaque
Governo do Acre prepara nova troca de luxo: jato de R$ 39 milhões deixará Gladson Cameli, mas continuará a serviço de Mailza Assis
Jato de R$ 39 milhões deixa Gladson Cameli, mas segue garantindo conforto a Mailza Assis.
O governo de Gladson Cameli (PP), marcado por ostentação, gastos abusivos e pouca transparência, prepara-se para mais um capítulo de luxo bancado pelo contribuinte. O jatinho milionário, que custa R$ 39 milhões em aluguel e serviu por anos aos caprichos do governador, deixará de atendê-lo a partir de abril, mas não devolverá um centavo ao povo. O privilégio apenas mudará de mãos: passará diretamente para a vice-governadora Mailza Assis (PP), que assumirá o comando do estado quando Gladson renunciar para disputar o Senado em 2026.
A transição, porém, não representa economia nem responsabilidade administrativa. Pelo contrário: expõe a continuidade de uma política marcada por extravagâncias enquanto serviços essenciais do Acre seguem à míngua. Enquanto escolas enfrentam falta de merenda e estrutura, hospitais operam no limite e estradas se deterioram, o governo mantém prioridade absoluta para assegurar conforto aéreo aos seus líderes. O jatinho — símbolo máximo do distanciamento entre Palácio Rio Branco e realidade do povo — continuará disponível como se fosse patrimônio pessoal da dupla Cameli-Mailza.
Gladson, que protagonizou uma das gestões mais dispendiosas da história do estado, se despede do cargo deixando uma herança pesada aos cofres públicos. Acostumado a viajar com tudo pago pela população, sentirá falta de bancar com dinheiro alheio o padrão de vida que adotou. Se quiser continuar voando com o mesmo luxo, precisará — pela primeira vez em muito tempo — pagar do próprio bolso. Um contraste gritante para quem passou o mandato usufruindo da máquina pública como se fosse extensão de seus interesses pessoais.
Mailza Assis, por sua vez, assume o governo com a oportunidade de romper essa lógica, mas tudo indica que seguirá o mesmo roteiro. Em vez de devolver o jatinho, revisar contratos ou demonstrar compromisso com austeridade, herdará com naturalidade o privilégio que deveria causar indignação. O Acre segue esperando um governo que priorize saúde, educação e desenvolvimento — e não conforto de quem ocupa o topo da administração. Enquanto isso, o céu continua sendo o limite para quem governa, e a conta segue aterrissando no bolso do cidadão.
Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera ponte da Olivença e segue com obras em outros pontos da cidade
Prefeito Jerry Correia segue agenda em Rio Branco tratando sobre habitação para Assis Brasil
POLÍTICA
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica
Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima e Governo do Estado asfaltaram 7 ruas no município de Cruzeiro do Sul
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeito Jerry Correia garante novos investimentos para Assis Brasil em reunião na Secretaria de Obras Públicas