Bocalom tenta se apropriar das obras do Governo Lula para esconder o fracasso do seu programa “1.001 Dignidades” e enganar a população de Rio Branco
Bocalom tenta se apropriar das obras do Governo Lula para disfarçar fracasso do seu programa habitacional – Foto: Reprodução/ Facebook Lula
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a tentar transformar em mérito próprio as conquistas do Governo Federal. Durante visita às obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o gestor anunciou que a capital acreana deve alcançar 1.805 novas moradias. No entanto, omitiu o fato de que a grande maioria dessas unidades é fruto direto dos investimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não de qualquer projeto municipal.
Bocalom tenta apagar da memória popular o fracasso do seu projeto “1.001 Dignidades”, lançado com grande alarde e encerrado sem cumprir o que prometia. O prefeito não conseguiu entregar sequer uma fração do que divulgou e agora tenta se associar às obras financiadas pelo Governo Federal, numa clara tentativa de capitalizar politicamente em cima de um programa que ele mesmo ignorou enquanto o país enfrentava a crise habitacional.
Em entrevistas, o prefeito afirma estar “feliz” com o que chama de “primeiro grande projeto de habitação da história da prefeitura”. A declaração, além de inverídica, demonstra a falta de compromisso de Bocalom com a verdade. As moradias anunciadas estão sendo construídas com recursos federais, por meio da Caixa Econômica Federal, e a prefeitura apenas cumpre o papel burocrático de acompanhar o andamento das obras — sem investir um centavo de recurso próprio relevante.
A apropriação política de realizações do Governo Lula tem se tornado rotina na gestão de Bocalom. Ao invés de reconhecer o esforço federal para garantir moradia digna às famílias de baixa renda, o prefeito insiste em transformar o que é conquista do povo em propaganda eleitoral. A população de Rio Branco merece respeito e transparência — não um gestor que tenta colher frutos de árvores plantadas por outros.
Gladson Cameli perde o controle: PP afunda em brigas internas enquanto tenta empurrar Mailza, sem preparo, e cogita Bocalom, símbolo do fracasso em Rio Branco
O Partido Progressista (PP) no Acre parece caminhar para uma crise sem precedentes. Sob o comando do governador Gladson Cameli, o partido vive um verdadeiro racha interno: de um lado, os que juram fidelidade à vice-governadora Mailza Assis; de outro, os que preferem manter o controle da Prefeitura de Rio Branco e apoiar Tião Bocalom (PL) para o governo.
Enquanto o governador repete quase diariamente que Mailza é sua candidata, o discurso soa cada vez mais vazio. Nos bastidores, muitos progressistas já acendem uma vela para Mailza e outra para Bocalom, tentando agradar os dois lados — e salvar seus próprios espaços de poder.
O problema é que nenhum dos dois nomes inspira confiança. Mailza Assis, ao longo do mandato como vice-governadora, não apresentou nenhuma iniciativa relevante capaz de impulsionar o desenvolvimento do Acre. Sua atuação tem sido marcada pela falta de protagonismo e pela ausência de resultados concretos. Em um estado que precisa de liderança, planejamento e coragem para enfrentar os desafios sociais e econômicos, Mailza tem se mostrado desqualificada e sem preparo para governar.
Já Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco, transformou a capital em um exemplo do que não fazer na administração pública. A cidade está abandonada, com problemas sérios em infraestrutura, limpeza, transporte público, educação e saúde. A gestão de Bocalom é um fracasso retumbante, e imaginar o Acre sob seu comando é projetar um futuro ainda mais caótico para o estado.
A situação se agrava com o fantasma da Operação Ptolomeu, que ainda ronda o Palácio Rio Branco. Gladson Cameli está prestes a ser julgado pelo STJ em um dos processos que investigam supostos desvios milionários e acusado de chefiar uma organização criminosa, e isso tem feito aliados repensarem o custo político de se manter ao lado de um governo em desgaste.
Enquanto o governador tenta mostrar liderança, o PP virou um balaio de gatos. Parte do grupo defende que o partido siga com Bocalom, garantindo a permanência de Alysson Bestene na estrutura de poder e nas secretarias estratégicas. Outros, mais próximos de Mailza, insistem que ela é o nome natural da sucessão — mesmo que lhe falte apoio real fora do círculo do governador.
No meio desse caos, quem segue tranquilo é Alan Rick (União Brasil). Com folga nas pesquisas e evitando se meter em “bola dividida”, o senador observa de longe o desmoronamento político do Palácio e do PP, enquanto o eleitorado acreano assiste, mais uma vez, à velha novela das disputas por cargos e poder — em detrimento dos verdadeiros problemas do estado.
O fato é que o Progressistas perdeu o rumo. Com um governador fragilizado, uma vice sem expressão e um prefeito desastroso, o partido que já dominou o cenário acreano hoje se resume a brigas por cargos e vaidades pessoais — enquanto o povo do Acre continua à espera de gestores que realmente saibam governar.
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
Jerry troca experiências com gestor de Acrelândia e visita viveiro que fornecerá mudas de café para Assis Brasil
“O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem
Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco
POLÍTICA
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
“O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem
A deputada federal Socorro Neri votou favorável à urgência do projeto de lei que proíbe as companhias aéreas de cobrarem...
Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco
Governo Lula e Márcio Alecio entregam áreas para regularização fundiária urbana em Rio Branco O Governo Federal, por meio do...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
