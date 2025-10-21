Bocalom tenta se apropriar das obras do Governo Lula para esconder o fracasso do seu programa “1.001 Dignidades” e enganar a população de Rio Branco

O Partido Progressista (PP) no Acre parece caminhar para uma crise sem precedentes. Sob o comando do governador Gladson Cameli, o partido vive um verdadeiro racha interno: de um lado, os que juram fidelidade à vice-governadora Mailza Assis; de outro, os que preferem manter o controle da Prefeitura de Rio Branco e apoiar Tião Bocalom (PL) para o governo.

Enquanto o governador repete quase diariamente que Mailza é sua candidata, o discurso soa cada vez mais vazio. Nos bastidores, muitos progressistas já acendem uma vela para Mailza e outra para Bocalom, tentando agradar os dois lados — e salvar seus próprios espaços de poder.

O problema é que nenhum dos dois nomes inspira confiança. Mailza Assis, ao longo do mandato como vice-governadora, não apresentou nenhuma iniciativa relevante capaz de impulsionar o desenvolvimento do Acre. Sua atuação tem sido marcada pela falta de protagonismo e pela ausência de resultados concretos. Em um estado que precisa de liderança, planejamento e coragem para enfrentar os desafios sociais e econômicos, Mailza tem se mostrado desqualificada e sem preparo para governar.

Já Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco, transformou a capital em um exemplo do que não fazer na administração pública. A cidade está abandonada, com problemas sérios em infraestrutura, limpeza, transporte público, educação e saúde. A gestão de Bocalom é um fracasso retumbante, e imaginar o Acre sob seu comando é projetar um futuro ainda mais caótico para o estado.

A situação se agrava com o fantasma da Operação Ptolomeu, que ainda ronda o Palácio Rio Branco. Gladson Cameli está prestes a ser julgado pelo STJ em um dos processos que investigam supostos desvios milionários e acusado de chefiar uma organização criminosa, e isso tem feito aliados repensarem o custo político de se manter ao lado de um governo em desgaste.

Enquanto o governador tenta mostrar liderança, o PP virou um balaio de gatos. Parte do grupo defende que o partido siga com Bocalom, garantindo a permanência de Alysson Bestene na estrutura de poder e nas secretarias estratégicas. Outros, mais próximos de Mailza, insistem que ela é o nome natural da sucessão — mesmo que lhe falte apoio real fora do círculo do governador.

No meio desse caos, quem segue tranquilo é Alan Rick (União Brasil). Com folga nas pesquisas e evitando se meter em “bola dividida”, o senador observa de longe o desmoronamento político do Palácio e do PP, enquanto o eleitorado acreano assiste, mais uma vez, à velha novela das disputas por cargos e poder — em detrimento dos verdadeiros problemas do estado.

O fato é que o Progressistas perdeu o rumo. Com um governador fragilizado, uma vice sem expressão e um prefeito desastroso, o partido que já dominou o cenário acreano hoje se resume a brigas por cargos e vaidades pessoais — enquanto o povo do Acre continua à espera de gestores que realmente saibam governar.