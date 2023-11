Bocalom tem que ser grato e agradecer Lula pelos 816 apartamentos que o presidente garantiu à sua gestão, diz Panthio

O ativista político Francisco Panthio usou suas redes sociais para criticar o prefeito Tião Bocalom, por não ter citado o presidente Lula no anúncio de quase 900 casas do programa Minha Casa Minha Vida.

Bocalom gravou um vídeo onde falou empolgado da aprovação do projeto Minha Casa Minha Vida para sua gestão, que até então só tinha contemplado o governo. Bocalom terá 916 apartamentos no programa e somando as casas do 1001 dignidades já somam quase 2 mil.

No vídeo, o prefeito não falou o nome do presidente Lula, agradeceu apenas a Caixa Econômica Federal e isso soou como ingratidão na opinião pública e também de Panthio.

“Bocalom precisa ser grato, o governo anterior de Bolsonaro não deu uma casa a ele e quando Lula garante quase 900 ele agradece a caixa econômica federal? Para com isso Bocalom, a gente sabe que a Caixa apenas faz a gestão dos recursos e a decisão política é de Lula, custa falar?” questionou Panthio.

Veja o vídeo.