RIO BRANCO
Política Destaque

Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai

Publicados

22 de outubro de 2025

Política Destaque

Vereador André Kamai denuncia tentativa de engano do prefeito Bocalom em obra federal.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a ser alvo de duras críticas após ser acusado de tentar enganar a população ao esconder a placa do Governo Federal em uma obra realizada com recursos do governo do presidente Lula. A denúncia foi feita pelo vereador André Kamai, que classificou a atitude como uma tentativa descarada de se apropriar de conquistas que não pertencem à gestão municipal.

Segundo Kamai, Bocalom tenta criar uma falsa narrativa para fazer o povo acreditar que a obra é fruto de sua administração, quando, na verdade, ela está sendo executada com verbas federais. “O prefeito mente e tenta enganar o povo de Rio Branco. Essa é mais uma prova de que ele vive de maquiagem e propaganda, não de trabalho real”, disparou o parlamentar.

Enquanto tenta se promover com o trabalho alheio, o prefeito segue sem entregar as promessas feitas à população. O programa “1001 Dignidades”, anunciado com pompa como um marco social da gestão, continua apenas no discurso. Passados quatro anos, nada saiu do papel — uma frustração para quem esperava melhorias concretas nas comunidades mais carentes.

Leia Também:  Governador Gladson Cameli e prefeito Bocalom entram para a história como os gestores que mais endividaram o Acre e a capital

O vereador André Kamai reforçou que a população não pode ser enganada com discursos e aparências. “O povo não é bobo, prefeito. Rio Branco precisa de gestores que falem a verdade e trabalhem de fato, não de maquiagem de obra”, afirmou o parlamentar, cobrando transparência e respeito com os cidadãos.

A denúncia ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo que mostra a farsa está sendo amplamente compartilhado.

“Assista o vídeo no Instagram e veja com seus próprios olhos”, completou Kamai. O caso reacende o debate sobre ética, transparência e o uso político de obras públicas em Rio Branco.

