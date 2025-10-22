Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai

Caos na Saúde em Feijó: o retrato do abandono no governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Sérgio Vale/ Arte Alemão Monteiro

A situação da saúde pública em Feijó escancara o colapso de um sistema que, sob o comando do governo de Gladson Cameli, parece caminhar sem rumo e sem humanidade. Denúncias constantes, como a do empresário da construção civil Candiru Menezes, revelam um cenário de irregularidades nos atendimentos e negligência médica e descaso administrativo que custam vidas — inclusive de crianças inocentes. A morte recente de um bebê ainda no ventre da mãe é mais um triste episódio que simboliza o desespero vivido por quem depende do Hospital Geral de Feijó.

Candiru Menezes, que já responde a processos por expor a precariedade da saúde local, voltou a denunciar o que chama de “negligência mortal”. Segundo ele, a criança recebeu atendimento inadequado e, após ser medicada, acabou falecendo dentro da barriga da mãe. A revolta do empresário reflete o sentimento de uma população cansada de promessas e de desculpas, enquanto o sofrimento se repete dentro dos hospitais do interior acreano.

O quadro é agravado pela falta de respostas e pela omissão das autoridades. O diretor do hospital, citado por Menezes, teria bloqueado o empresário no WhatsApp, cansado das cobranças por melhorias. Um gesto simbólico, mas que representa o que o governo vem fazendo com o povo: ignorando o clamor popular e virando as costas para o sofrimento alheio.

Gladson Cameli, que agora mira uma vaga no Senado, parece mais preocupado com seus projetos políticos do que com as filas, as mortes evitáveis e a falta de estrutura na saúde do Acre. Enquanto isso, deputados estaduais e federais, que deveriam fiscalizar e cobrar soluções, se mantêm em silêncio — talvez esperando o próximo período eleitoral para aparecer com promessas vazias e discursos decorados sobre “compromisso com o povo”.

Feijó virou o símbolo da falência moral e institucional da gestão Cameli. Os relatos de pacientes sendo transferidos para Cruzeiro do Sul apenas para morrer durante o trajeto são um retrato cruel da omissão governamental. “Aqui, se regulariza, manda para Cruzeiro, volta dentro do caixão”, resume Candiru, em uma frase que dói e revolta ao mesmo tempo. Não é apenas um problema de gestão — é uma crise humanitária disfarçada de burocracia.

O Ministério Público, por meio da chegada de uma nova promotora, surge como a última esperança de que alguma providência real seja tomada. A população, desacreditada das autoridades locais e dos políticos de sempre, enxerga na promotoria um fio de esperança para que o ciclo de mortes e impunidade finalmente seja interrompido.

Enquanto o governo Gladson Cameli tenta manter o discurso de progresso e estabilidade, a realidade nas cidades do interior grita o oposto: hospitais sucateados, profissionais desmotivados e cidadãos morrendo por falta de atendimento básico. É o retrato fiel de uma gestão que perdeu o rumo — e que, diante do sofrimento do povo, escolheu o silêncio cúmplice em vez da ação responsável. Se o governador quer ser senador, o povo de Feijó tem uma pergunta simples: como confiar em quem não foi capaz de cuidar das vidas que já estavam sob sua responsabilidade?

Veja o vídeo: