Bocalom mente, tenta enganar o povo e esconde placa do Governo Lula para se promover com obra federal, denuncia vereador André Kamai
Vereador André Kamai denuncia tentativa de engano do prefeito Bocalom em obra federal.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a ser alvo de duras críticas após ser acusado de tentar enganar a população ao esconder a placa do Governo Federal em uma obra realizada com recursos do governo do presidente Lula. A denúncia foi feita pelo vereador André Kamai, que classificou a atitude como uma tentativa descarada de se apropriar de conquistas que não pertencem à gestão municipal.
Segundo Kamai, Bocalom tenta criar uma falsa narrativa para fazer o povo acreditar que a obra é fruto de sua administração, quando, na verdade, ela está sendo executada com verbas federais. “O prefeito mente e tenta enganar o povo de Rio Branco. Essa é mais uma prova de que ele vive de maquiagem e propaganda, não de trabalho real”, disparou o parlamentar.
Enquanto tenta se promover com o trabalho alheio, o prefeito segue sem entregar as promessas feitas à população. O programa “1001 Dignidades”, anunciado com pompa como um marco social da gestão, continua apenas no discurso. Passados quatro anos, nada saiu do papel — uma frustração para quem esperava melhorias concretas nas comunidades mais carentes.
O vereador André Kamai reforçou que a população não pode ser enganada com discursos e aparências. “O povo não é bobo, prefeito. Rio Branco precisa de gestores que falem a verdade e trabalhem de fato, não de maquiagem de obra”, afirmou o parlamentar, cobrando transparência e respeito com os cidadãos.
A denúncia ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo que mostra a farsa está sendo amplamente compartilhado.
“Assista o vídeo no Instagram e veja com seus próprios olhos”, completou Kamai. O caso reacende o debate sobre ética, transparência e o uso político de obras públicas em Rio Branco.
Candiru volta a denunciar negligência médica em Feijó e acusa governo Gladson de abandonar o povo: “Aqui o paciente sai do hospital dentro do caixão”
Caos na Saúde em Feijó: o retrato do abandono no governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Sérgio Vale/ Arte Alemão Monteiro
A situação da saúde pública em Feijó escancara o colapso de um sistema que, sob o comando do governo de Gladson Cameli, parece caminhar sem rumo e sem humanidade. Denúncias constantes, como a do empresário da construção civil Candiru Menezes, revelam um cenário de irregularidades nos atendimentos e negligência médica e descaso administrativo que custam vidas — inclusive de crianças inocentes. A morte recente de um bebê ainda no ventre da mãe é mais um triste episódio que simboliza o desespero vivido por quem depende do Hospital Geral de Feijó.
Candiru Menezes, que já responde a processos por expor a precariedade da saúde local, voltou a denunciar o que chama de “negligência mortal”. Segundo ele, a criança recebeu atendimento inadequado e, após ser medicada, acabou falecendo dentro da barriga da mãe. A revolta do empresário reflete o sentimento de uma população cansada de promessas e de desculpas, enquanto o sofrimento se repete dentro dos hospitais do interior acreano.
O quadro é agravado pela falta de respostas e pela omissão das autoridades. O diretor do hospital, citado por Menezes, teria bloqueado o empresário no WhatsApp, cansado das cobranças por melhorias. Um gesto simbólico, mas que representa o que o governo vem fazendo com o povo: ignorando o clamor popular e virando as costas para o sofrimento alheio.
Gladson Cameli, que agora mira uma vaga no Senado, parece mais preocupado com seus projetos políticos do que com as filas, as mortes evitáveis e a falta de estrutura na saúde do Acre. Enquanto isso, deputados estaduais e federais, que deveriam fiscalizar e cobrar soluções, se mantêm em silêncio — talvez esperando o próximo período eleitoral para aparecer com promessas vazias e discursos decorados sobre “compromisso com o povo”.
Feijó virou o símbolo da falência moral e institucional da gestão Cameli. Os relatos de pacientes sendo transferidos para Cruzeiro do Sul apenas para morrer durante o trajeto são um retrato cruel da omissão governamental. “Aqui, se regulariza, manda para Cruzeiro, volta dentro do caixão”, resume Candiru, em uma frase que dói e revolta ao mesmo tempo. Não é apenas um problema de gestão — é uma crise humanitária disfarçada de burocracia.
O Ministério Público, por meio da chegada de uma nova promotora, surge como a última esperança de que alguma providência real seja tomada. A população, desacreditada das autoridades locais e dos políticos de sempre, enxerga na promotoria um fio de esperança para que o ciclo de mortes e impunidade finalmente seja interrompido.
Enquanto o governo Gladson Cameli tenta manter o discurso de progresso e estabilidade, a realidade nas cidades do interior grita o oposto: hospitais sucateados, profissionais desmotivados e cidadãos morrendo por falta de atendimento básico. É o retrato fiel de uma gestão que perdeu o rumo — e que, diante do sofrimento do povo, escolheu o silêncio cúmplice em vez da ação responsável. Se o governador quer ser senador, o povo de Feijó tem uma pergunta simples: como confiar em quem não foi capaz de cuidar das vidas que já estavam sob sua responsabilidade?
Veja o vídeo:
Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município
Deputada Socorro Neri recebe reitora da UFAC, Guida Aquino, e anuncia apoio às demandas da universidade para 2026
Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional
Deputada Maria Antônia reforça compromisso com a Assistência Social durante a 14ª Conferência Estadual
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução O presidente...
Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação
Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
