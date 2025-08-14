Política Destaque
Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão
Luxo de Natal: Bocalom lança edital milionário para decoração enquanto Rio Branco enfrenta abandono estrutural – Foto: Reprodução
A Prefeitura de Rio Branco, comandada por Tião Bocalom (PP), publicou o Pregão Eletrônico nº 075/2025 para contratação de empresa responsável pela iluminação e decoração natalina deste ano. O valor global estimado da contratação impressiona: R$ 4.637.534,4
Entre os itens, dois chamam atenção pelo custo:
Casa do Papai Noel – R$ 365.470,67
Pinheiro Digital – R$ 402.209,75
Enquanto isso, a realidade dos bairros de Rio Branco é bem menos iluminada. Moradores convivem diariamente com ruas esburacadas, problemas de drenagem, desabastecimento de água, escolas deterioradas e unidades de saúde com falta de manutenção. Situações que, para quem vive longe do Centro enfeitado, não combinam com a imagem de “cidade natalina” que a prefeitura quer vender.
Prioridades questionadas
O lançamento do edital, previsto para ser disputado em agosto, escancara uma gestão que, diante de graves deficiências em serviços básicos, opta por investir milhões em eventos e decoração temporária enquanto posterga soluções para problemas permanentes.
A medida levanta críticas de moradores e especialistas em gestão pública, que apontam a inversão de prioridades. Em um cenário de crise econômica e social, o gasto com atrações natalinas de alto custo é visto como insensível e desconectado da realidade da maioria da população.
Natal para poucos, abandono para muitos
A licitação milionária pode garantir luzes e enfeites vistosos no Centro e em áreas turísticas, mas não ilumina as vielas onde falta saneamento, não tapa buracos nas ruas alagadas das periferias e não melhora a estrutura precária de postos de saúde.
Enquanto o Papai Noel da prefeitura ganha uma casa de mais de R$ 365 mil, famílias inteiras seguem abandonadas pelo poder público, convivendo diariamente com a falta de ramais, pontes e bueiros. Comunidades rurais enfrentam dificuldade para escoar a produção, crianças têm o acesso à escola comprometido e moradores ficam isolados, à mercê de promessas nunca cumpridas. É o retrato de uma gestão que prefere gastar milhões em um cenário temporário de luzes e enfeites, enquanto problemas estruturais básicos seguem ignorados ano após ano.
No fim das contas, o Natal da gestão Bocalom promete ser brilhante nas fotos oficiais — e sombrio para quem vive o dia a dia da cidade real.
Veja o documento nesse Link: Edital – Decoração Natalina
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
CGU barra gasto milionário e expõe falhas graves na Educação do governo Gladson Cameli – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro
Um novo episódio expõe fragilidades na gestão do governador Gladson Cameli. Após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) foi obrigada a cancelar um processo licitatório que poderia custar R$ 61,6 milhões aos cofres públicos, destinado à contratação de serviços de segurança eletrônica para escolas.
A investigação da CGU revelou falhas primárias e preocupantes na condução do Pregão Eletrônico nº 78/2024. O órgão apontou que a proposta mais barata, apresentada pela empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda., foi desclassificada sem sequer ser dado à empresa o direito de comprovar a viabilidade da oferta — um direito garantido pela lei de licitações. A proposta, segundo a CGU, continha apenas um provável erro de digitação que, corrigido, poderia reduzir o custo do contrato para R$ 37,4 milhões.
Ainda assim, a SEE, sob gestão de Cameli, optou pela proposta mais cara, da Teltex Tecnologia S/A, no valor de R$ 61,6 milhões — uma diferença de R$ 24,2 milhões que, se não fosse a atuação da CGU, teria sido paga com dinheiro público.
O relatório da Controladoria foi além, apontando outros erros graves:
- Planejamento deficiente: o estudo técnico preliminar não detalhou sequer a quantidade de equipamentos necessários por escola.
- Pesquisa de preços viciada: uma das empresas usadas como referência para formar o preço-base nem sequer tinha a segurança eletrônica como atividade principal.
A própria Secretaria de Educação admitiu as irregularidades e, diante da pressão, revogou o processo por meio do Termo de Revogação nº 1/2025/SEE. A promessa agora é refazer tudo “do zero” — algo que poderia ter sido evitado com competência e transparência desde o início.
Enquanto isso, mais uma vez, o governo Gladson Cameli expõe falhas administrativas que colocam em risco o uso eficiente do dinheiro público e atrasam melhorias urgentes para a educação acreana.
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
União no Acre cede imóvel à Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece o projeto ‘Pesca Mais Feijó
Prefeito Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul
Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa
POLÍTICA
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
