Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão

Luxo de Natal: Bocalom lança edital milionário para decoração enquanto Rio Branco enfrenta abandono estrutural – Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, comandada por Tião Bocalom (PP), publicou o Pregão Eletrônico nº 075/2025 para contratação de empresa responsável pela iluminação e decoração natalina deste ano. O valor global estimado da contratação impressiona: R$ 4.637.534,4

Entre os itens, dois chamam atenção pelo custo:

Casa do Papai Noel – R$ 365.470,67

Pinheiro Digital – R$ 402.209,75

Enquanto isso, a realidade dos bairros de Rio Branco é bem menos iluminada. Moradores convivem diariamente com ruas esburacadas, problemas de drenagem, desabastecimento de água, escolas deterioradas e unidades de saúde com falta de manutenção. Situações que, para quem vive longe do Centro enfeitado, não combinam com a imagem de “cidade natalina” que a prefeitura quer vender.

Prioridades questionadas

O lançamento do edital, previsto para ser disputado em agosto, escancara uma gestão que, diante de graves deficiências em serviços básicos, opta por investir milhões em eventos e decoração temporária enquanto posterga soluções para problemas permanentes.

A medida levanta críticas de moradores e especialistas em gestão pública, que apontam a inversão de prioridades. Em um cenário de crise econômica e social, o gasto com atrações natalinas de alto custo é visto como insensível e desconectado da realidade da maioria da população.

Natal para poucos, abandono para muitos

A licitação milionária pode garantir luzes e enfeites vistosos no Centro e em áreas turísticas, mas não ilumina as vielas onde falta saneamento, não tapa buracos nas ruas alagadas das periferias e não melhora a estrutura precária de postos de saúde.

Enquanto o Papai Noel da prefeitura ganha uma casa de mais de R$ 365 mil, famílias inteiras seguem abandonadas pelo poder público, convivendo diariamente com a falta de ramais, pontes e bueiros. Comunidades rurais enfrentam dificuldade para escoar a produção, crianças têm o acesso à escola comprometido e moradores ficam isolados, à mercê de promessas nunca cumpridas. É o retrato de uma gestão que prefere gastar milhões em um cenário temporário de luzes e enfeites, enquanto problemas estruturais básicos seguem ignorados ano após ano.

No fim das contas, o Natal da gestão Bocalom promete ser brilhante nas fotos oficiais — e sombrio para quem vive o dia a dia da cidade real.

Veja o documento nesse Link: Edital – Decoração Natalina