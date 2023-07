Bocalom diz que pegou o saneamento da capital para evitar a privatização e que o governo do estado não repassou um centavo pela reversão

O prefeito de capital Rio Branco, Tião Bocalom, foi entrevistado em um PodCast de um meio de comunicação local onde na oportunidade deu uma declaração polêmica sobre o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB que tem causado muitos transtornos para a população em geral.

O prefeito respondeu perguntas sobre a problemática da falta de água e afirmou que está tentando fazer investimentos para modernização do sistema do SAERB e detalhou um fato curioso relacionado ao processo de reversão feita do governo de Gladson Cameli para ele.

“Nós recebemos a responsabilidade do abastecimento de água da cidade, para evitar a privatização, pois estavam planejando desde 2017 e eu sou contra o cidadão pagar um absurdo pela água. Nós recebemos o sistema e o governo do estado não repassou um centavo, estamos tendo que investir muito para melhorar a condição do SAERB,” finalizou o prefeito.

Após as declaração do prefeito Bocalom, que é correlegionário do governador Gladson Cameli, o governo não emitiu nenhuma nota sobre o assunto.