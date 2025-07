Bocalom abandonou a gestão da capital e está percorrendo o Acre na tentativa de desbancar Mailza e tornar-se o candidato de Gladson, com o apoio de Bittar

O caos na área da Educação no governo Gladson Cameli persiste. Moradores da comunidade da Escola do Limoeiro, localizada na região do Amatari, no município de Bujari, denunciam o abandono da unidade escolar, que está em reforma pelo Governo do Estado. Mesmo após a visita do secretário estadual de Educação, Abson Cavalcante, e do prefeito de Bujari, conhecido como “Padeiro”, a situação continua crítica.

Segundo relatos enviados ao portal 3 de Julho Notícias, a reforma está praticamente parada: apenas um trabalhador está atuando na obra. As aulas estão suspensas desde o dia 16 de junho, afetando diretamente os alunos da região que permanecem sem acesso à educação.

O caso ganha contornos ainda mais graves devido ao envolvimento direto da coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Rosilda Gomes, que também é esposa do prefeito Padeiro. Mesmo com essa proximidade entre a gestão municipal e o núcleo estadual, nenhuma medida eficaz foi tomada até o momento para resolver o problema.

Vídeos e fotos enviados pelos moradores mostram o estado de abandono da escola, expondo a negligência do poder público com a infraestrutura educacional e o direito básico à educação.

A população exige providências imediatas, pois o descaso já comprometeu mais de um mês letivo. A pergunta que fica é: até quando os gestores públicos vão ignorar as necessidades básicas dos alunos do Bujari?

O espaço fica em aberto caso o secretário ou a esposa do prefeito queiram se manifestar sobre o caso.

Veja o vídeo: