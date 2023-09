Beto Murad pede desligamento do cargo de presidente do Deracre, que ocupava desde o dia 6 de junho, quando foi nomeado por Gladson Cameli

Professor Beto Murad assumiu a presidência do Deracre – Foto: Arquivo / Secom

A edição desta terça-feira (12) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a exoneração do diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). José Roberto Lima Murad, mais conhecido como Beto Murad, pediu o desligamento do cargo que ocupava desde o dia 6 de junho, quando foi nomeado.

Segundo o portal G1 Acre o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), assumia, na época, a vaga deixada por Petrônio Aparecido Chaves Antunes, afastado do cargo durante as investigações da 3ª fase da Operação Ptolomeu, que apura corrupção e lavagem de dinheiro na gestão.

Na mesma edição do DOE desta terça, o diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates José Guimarães, foi designado para assumir o cargo, de forma temporária, e responde pelo Deracre até que saia uma nova nomeação para a presidência da pasta.

Na época do afastamento de Petrônio, Sócrates também foi nomeado para presidir a autarquia de forma interina.

Ponte Metálica

Um dos assuntos que gerou polêmica após Murad assumir a presidência do Deracre foi a Ponte Metálica, em Rio Branco, que está interditada há quase dois meses. No dia 21 de julho, foram identificadas falhas graves que comprometem a estrutura e estabilidade.

A medida de interdição foi tomada após equipes do Deracre identificarem corrosão e desgaste em alguns pontos da estrutura durante avaliação.

Esta já é a terceira interdição no ano, e a que teve maior duração, tendo em vista que veículos não podem transitar por ela. Entre o final de março e início de abril, a Ponte Metálica ficou 18 dias interditada por conta da cheia do Rio Acre e o acúmulo de balseiros embaixo da estrutura. A segunda ocorreu apenas durante o período noturno, no dia 17 de abril.

Segundo o governo do Estado na época, o Deracre apresentou um laudo técnico orientando sobre a necessidade de revitalização da estrutura, que foi construída há mais de 50 anos.