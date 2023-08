Bem pago com dinheiro público no governo Gladson, Luiz Calixto serve de escudo para Alysson Bestene não ser desgastado

O ex-deputado estadual Luiz Calixto, que era um ferrenho crítico dos erros do governo nos tempos de PT, volta a cena política, mas agora como cão de guarda do Palácio Rio Branco.

O papel de Calixto como sub-secretário é para atrair para si os problemas, dar desculpas e prometer coisas que em sua maioria não se cumprem, atraindo a atenção para si próprio, Calixto consegue evitar que o secretário da SEGOV, Alysson Bestene, se desgaste diante de um governo fracassado e sem perspectiva de melhora, consequentemente, Alysson consegue preservar a sua imagem para ser o nome do governo para disputa da prefeitura de Rio Branco em 2024.

Para se ter uma ideia, Calixto peitou recentemente a líder do governo na ALEAC, deputada Michele Melo, PDT, que foi ofendida por ele e nada aconteceu. O ex-deputado atua como peça chave para tentar evitar grande desgaste do chefe Gladson Cameli PP, no polêmico caso das ocupações Terra Prometida e Marielle Franco em Rio Branco.

Como a palavra do governador costuma não ser cumprida, durante a campanha, ele foi no local, prometeu aos ocupantes que poderiam ficar tranquilos, que não seriam retirados do terreno que é de propriedade do estado. Passada eleição o mesmo governo está acionando a justiça para retirar as famílias que lá se encontram, descumprindo a palavra dada.

Calixto faz jogo de retirar a queimação do governo e do secretário Alysson Bestene, que enrolou os moradores da ocupação por 10 vezes e sequer os recebeu. O Pitbull da SEGOV, tenta jogar a sociedade contra os ocupantes dos locais em questão, em um clara tentativa de ganhar mais crédito com seu chefe.

Aposentado da SEFAZ e mamando um gordo salário de quase 30 mil de comissionado, Luiz Calixto cumpre bem sua missão.