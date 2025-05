Avisem ao deputado bolsonarista José Adriano, que o presidente Lula assumiu a obra que estava paralisada pelos desvio no governo Gladson Cameli

O deputado federal recém empossado e presidente da Federação das Indústrias do Acre José Adriano (PP), iniciou seu mandato com uma bola fora ou foi proposital, sua cobrança equivocada à quem não tem nada a ver com os desvios na obra do Anel viário em Brasileia.

Semanas atrás, o parlamentar postou um vídeo em suas redes sociais, fazendo dura cobrança para que a importante obra fosse retomada e debitou no governo Lula. Adriano sabe que a paralisação da mesma se deu por conta dos desvios apontados pela operação Ptolomeu, que fez com que a Polícia Federal intervisse na sangria do dinheiro público dos acreano. Realmente, está há três anos paralizada, mas a empresa que liderava o consórcio dessa obra era liderada pela CZS engenharia, de propriedade do Tio do governador Gladson Cameli PP, alvo da maior operação policial contra desvios de recursos da história do Acre.

Com seu carinho que tem pelo estado, o presidente Lula determinou ao DNIT que assumisse a continuidade da importante Obra para ligação com Pacífico e via de desenvolvimento das cidades de Epitaciolandia e Brasiléia. A licitação de mais de R$ 26 milhões já saiu, técnicos do DNIT estão em processo de desapropriação das residências e terrenos no entorno, para enfim chegar na parte tão esperada pela população e os empresários. Ricardo Araújo que representa o DNIT no Acre, levou todo seu corpo técnico para região do Alto Acre, onde apresentou o plano de trabalho aos gestores locais e firmou parceria para que os trabalhos andem sem nenhum contratempo.

Quanto ao deputado federal José Adriano, reúna a categoria empresarial do estado e façam a festa quando Lula inaugurar a tão esperada obra. Assistam ao vídeo da cobrança com endereço errado do deputado.

Obras do Anel Viário em Brasileia têm início, e DNIT destaca impacto econômico e social da obra

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, nesta quarta-feira (21), o início das obras do Anel Viário de Brasileia, município localizado no interior do Acre. O anúncio foi feito durante uma visita técnica da equipe do DNIT, liderada pelo superintendente regional Ricardo Araújo.

Araújo destacou que a obra vai além de uma simples intervenção na malha viária. “Esta não é apenas uma obra física aguardada com ansiedade por todos nós. É a chegada de um novo tempo para as relações internacionais do Brasil, inserindo o Acre num ciclo de progresso que não tem mais volta”, afirmou, ressaltando o potencial estratégico da região para o comércio exterior, especialmente com a Bolívia e o Peru.

Impacto Econômico e Logístico

O Anel Viário é considerado fundamental para a integração logística do Acre, desviando o tráfego de caminhões das áreas urbanas e facilitando o escoamento da produção local. A expectativa é que a obra traga um aumento significativo na receita do município, além de reduzir congestionamentos e melhorar a segurança viária.

As obras devem avançar rapidamente nas próximas semanas, marcando um novo capítulo no desenvolvimento da infraestrutura acreana e no fortalecimento das rotas de exportação para países vizinhos.