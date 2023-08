Atrelado a um governo acusado de corrupção, Alysson Bestene gagueja e não fala de uma obra do governo Gladson Cameli em Rio Branco

Por um bom tempo, o governador do Acre, Gladson Cameli, ficou conhecido como o maior mentiroso do estado, inclusive foi alvo de muitos memes nas redes sociais e agora parece que está acontecendo de novo, mas dessa vez são promessas que não foram cumpridas.

Uma manifestação que iniciou por volta das 06 horas da manhã desta quarta-feira 02, cobra do governo de Gladson Cameli (PP) o cumprimento de algumas promessas ainda não executadas.

O Movimento Nacional Por Moradias Populares, foi quem mobilizou o ato que fechou o acesso ao posto de distribuição da Petrobrás, localizada próximo ao Porto do governo, que se encontra totalmente abandonado.

O líder do movimento é o presidente da Associação de Moradores do Remanso, que se queixa da apatia do governo Gladson Cameli, em concretizar parcerias com a gestão Zequinha Lima, que possa melhorar a infraestrutura da cidade e também exige anúncio de construção de casas populares em Cruzeiro do Sul.

Gladson Cameli é natural da cidade, mas anda ausente de ações que possam melhorar a vida da população, para se ter uma ideia, a única obra que está em andamento na cidade é a duplicação da estrada do Aeroporto Internacional, que se encontra paralisadas. Ninguém do governo ainda não se manifestou sobre a manifestação.