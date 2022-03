Atenção Polícia Federal!! Gladson Cameli não tem nada de Santo, o mesmo teria recebido R$ 3 milhões de empresário por baixo dos panos

O apresentador do programa “A Bronca do Zaca”, o amazonense Antônio Zacarias, fez uma grave denúncias envolvendo o governador do Acre, Gladson Cameli, sobre o recebimento de R$ 3 milhões de um empresário amazonense para a sua campanha à reeleição recebido por debaixo do panos.

O Jornalista Zacarias garante que na próxima Bronca vai revelar o teor dos áudios comprometedor contra Cameli e sua família e de outros envolvidos nessa maracutaia com dinheiro público.

Depois da operação, Cameli passa de Santo como se nada tivesse acontecido, enquanto várias categorias, como: Educação, Saúde, Polícia Civil; vem fazendo protesto por vários dias em frente a Aleac, mas Gladson finge não ver o caos que assola o Acre.

Segundo o Zaca, coisa que a família Cameli não é, é Santa. Nunca foi Santa, mas demorou muito para acontecer uma operação policial e eles serem alvos do Ministério Público e da controladoria Geral da União.

“Essa família tá pôde de rica, bilionária a custa do erário público, esta é a grande verdade. Os áudio são muito comprometedor e revela que o Gladson de Santo não tem nada. Cameli recebeu esse empresário por debaixo dos panos no tempo da eleição e R$ 3 milhões de reais em espécie, a pessoa do Cameli veio pegar aqui em Manaus, o empresário tem tudo gravado, e depois o Gladson atirou ao empresário, as piranhas e os Leões. Ele tá em uma situação difícil! Se desfez do patrimônio e ele se dispôs a abrir o bico e aí a casa do Gledson Cameli vai cair, dele e de familiares, Eládio Cameli e de outros evolvidos nessa maracutaia, patifaria toda”, disse Zaca.

Ainda não se saber porque Gladson não foi afastado do cargo de Governado ou preso pelos quase um bilhão que foram desfiados da Saúde e da Educação, segundo apuração da Polícia Federal e outros órgão de fiscalização, mesmo após os muitos indícios de corrupção até o momento a justiça está inerte sobre essa situação.

Veja: