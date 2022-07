Atenção órgão de Controle: No governo de Gladson, Complexo Peixes da Amazônia está abandonado e todos os equipamentos avaliados em milhões sumiram

Não é novidade para ninguém que Gladson Cameli, por meio de seu governo desastroso só tem causado grandes prejuízos e destruição para o estado em todas as áreas, inclusive na produtividade, onde as indústrias locais perderam espaço para as muitas empresas de Manaus que vieram se aventurar em solo acreano levando milhões dos recursos públicos para outro estado.

Como exemplo podemos citar uma das maiores marcas acreanas registradas no mercado e que ganhou muita notoriedade no governo anterior que é o Complexo Industrial de Piscicultura do Acre Peixes da Amazônia. Hoje o Peixes da Amazônia encontra-se completamente abandonado pelo governador Gladson Cameli e pior, todos os equipamentos adquiridos com recursos públicos estimados em milhões de reais simplesmente desapareceram.

Vale lembrar que em campanha, Gladson chegou a afirmar que iria trazer grandes investidores de fora do estado para investir nesta indústria de pescado, mas tudo que fez em seu governo foi abandonar ao ponto dos equipamentos mais modernos da região norte sumirem e talvez pararem em mãos erradas.

Peixes da Amazônia era de tão importância para o Acre pela sua imponência, onde com um centro de produção de alevinos, fábrica de ração e frigorífico, a Peixes da Amazônia tinha estrutura e capacidade para alcançar a cifra de até 20 mil toneladas de peixe processados por ano, o que poderia resultar em um faturamento anual de até R$ 270 milhões. Dados este com o funcionamento de apenas 20% de sua capacidade sendo utilizada. Mas tudo isso acabou graças a irresponsabilidade, ingerência e incapacidade de um gestor que mal sabe dançar.

Diante desta situação ficam muitos questionamentos no ar, como por exemplo: Por qual motivo o governo Gladson Cameli abriu mão desse grande empreendimento? Para onde foram as máquinas e equipamentos milionários que estavam aí? O Acre jogado às Traças e a própria sorte! Qual empresa o governo Gladson Cameli atraiu para o Acre? Porque está deixando tudo se acabar? O Acre não pode passar mais quatro anos nas mãos dessa tropa incompetente, que estão acabando com tudo que tem no estado.

Talvez seja o momento de o Ministério Público e demais órgão entrar em ação e começar a cobrar responsabilidade dos gestores do estado e sobretudo investigar onde todo este investimento foi parar, chega de o Ministério Público ficar inerte diante dos desmando do atual governo.

Veja o Vídeo: