Até quando a Justiça permitirá a humilhação do governo de Gladson Cameli com os trabalhadores terceirizados?

Em discurso nesta terça-feira (18), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou dados do último relatório fiscal do Estado do Acre, publicado em janeiro deste ano. O parlamentar se ateve à baixa execução do governo do Estado daquilo que era previsto em investimentos. Para se ter uma ideia, em 2021 foram executados apenas 43,50% do montante programado.

“Quando se trata de você pegar o dinheiro que existe, que está previsto no orçamento, que é a parte do investimento, que exige uma boa equipe técnica para a elaboração do projeto, quando se trata de acompanhar os processos até a finalização de uma licitação para uma contratação e a eficiência da execução, revela a incapacidade do governo. Essa aqui é uma análise dos últimos quatro anos”, disse Edvaldo Magalhães.

Em 2022, o governo tinha programado investimentos na ordem de R$ 1.165.810.561,40, mas foi executado R$ 727.113.807,77, um percentual de 62,37%. Dos quatro anos analisados foi o que mais executou. O parlamentar disse que o aumento na execução se deu por ser um ano eleitoral.

Nos dois últimos anos, a execução seguiu em queda, com 36,95% em 2023 e 35,84%, em 2024. “No segundo ano de governo, que se encerrou no ano passado, caiu mais ainda, 35,84%. Não vou questionar a capacidade do secretário, mas não tem equipe. É um grave problema. Aí sobe as contas da previdência, sobe a conta de outros gastos. E naquilo que você poderia aumentar de forma real a própria arrecadação, o governo está com o freio de mão ligado. Tem vários os motivos para isso. Mas, tem um deles: apesar do crescimento exponencial dos cargos de confiança, eles estão sendo ocupados para a acomodação da política e não para o fortalecimento das equipes técnicas para fazer as execuções dos investimentos”.