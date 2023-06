Assessor de Gladson, Luiz Calixto, fala da Operação Ptolomeu fazendo deboche da Polícia Federal: “estão atirando de chumbo espalhado tentando acertar”

Com um gordo salário no governo, com a esposa e outros parentes bem posicionados no diário oficial, o ex-deputado estadual Luiz Calixto virou o Porta Voz informal do governador Gladson Cameli (PP), quando o assunto é investigação de corrupção na administração.

Calixto agora deu de zombar do longo trabalho feito pelos delegados da Polícia Federal, que tentam desmontar uma suposta organização criminosa, que se instalou na gestão progressista no Acre. Em uma postagem em seu perfil de rede social, o secretário adjunto da Segov faz pouco caso da operação Ptolomeu.

“Já não se fala mais nos tais 800 ou 120 milhões de reais. Aliás, não se fala mais em valores. Na verdade, a investigação pode ser comparada a um quebra-cabeça do qual os condutores do inquérito não encontram as peças necessárias para finalizar a montagem dele, o que faz correrem para todos os lados movidos pela obsessão de encontrá-los. Em linguagem simples: estão atirando de chumbo espalhado tentando acertar. Ou seja: o fim do mundo para quem tenta tirar uma “casquinha” ainda está muito distante”, defende.

O secretário que é bem pago para fazer as boas defesas, esquece que mesmo se arrastando por 18 meses, o inquérito da Operação Ptolomeu já tem sim relatório do MPF e que talvez ele não tenha é lido a gravidade e quantidade de fatos para serem investigados.

Calixto não leu a parte em que o delegado da Polícia Federal afirma que, essa é uma estruturada organização criminosa e que tem como maior beneficiado o chefe dele. Pelo visto ele parece apressado, será que joga no time da vice Mailza Assis?

Veja o que ele questiona sobre a morosidade da justiça:

“Todas as vezes que se anuncia mais um pedido de prorrogação de prazos, seja de cautelares ou da própria investigação, alguns poucos anunciam o fato como se o fim do mundo estivesse finalmente chegado”.

Quem acompanha o ambiente do Palácio Rio Branco, sabe ou deveria saber da gravidade dos fatos, o problema que poucos veículos de imprensa do Acre, tem a coragem de relatar o que a polícia federal e o MPF falam sobre os graves casos de corrupção no governo de Cameli. O Calixto deveria explicar porque tantas obras paralisas e bens adquiridos de maneira suspeitas estarem sobre poder da justiça, ou dizer se aqueles prints no relatório da PF, são montagens ou inverdades.