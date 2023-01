Artefatos sem ruído: OAB pede explicações do prefeito Tião Bocalom sobre o uso dos fogos barulhentos no réveillon em Rio Branco

Prefeitura de Rio Branco Bocalom teria usado fogos barulhentos na virada do ano

A festa da virada organizada pela Prefeitura de Rio Branco teve apresentação de Nayara e Banda, Luan Lima e Banda Doce Amizade. Nos intervalos das apresentações das bandas a animação ficou por conta do DJ Black. A programação também incluiu queima de fogos.

Na última sexta-feira (13), a OAB-AC encaminhou um ofício para a prefeitura questionando o uso dos fogos barulhentos na virada de ano já que, segundo o contrato firmado com a empresa responsável pelo serviço, haveria a utilização de artefatos sem ruído.

Segundo a OAB-AC, o acordo firmado entre o Poder Executivo Municipal e a empresa foi de mais de R$ 350 mil. A ordem pede ainda que seja aberto procedimento administrativo para apurar a possível violação da lei por parte do poder público.

“A OAB se faz extremamente necessária para ser os olhos das pessoas, e dos seres que sofrem com o descumprimento das leis. Por isso é importante cobrarmos do poder público explicações, porque fogos com estampido, se no Acre é proibido? Os animais ouvem bem mais que nós humanos e nós estamos aqui para fazê-los serem representados. A Comissão se dedica incansavelmente a conscientizar e a OAB a cobrar, diligenciar em prol dos que precisam”, questionou a residente da Comissão de Defesa e Proteção aos Animais, Vanessa Facundes.

Ordem dos Advogados do Brasil

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC) sobre o uso de fogos de artifícios com ruídos no Réveillon 2023 em Rio Branco, que desrespeitou a lei estadual que proíbe a utilização de fogos barulhentos em eventos.

No final do ano passado, inclusive, o governo alterou artigos da lei nº 3.939, de 26 de abril de 2022, e uma das principais mudanças definiu que, em caso de reincidência, o valor da multa passa a ser dobrado. As multas, que podem ser aplicadas a pessoas físicas e jurídicas, têm valor entre R$ 1,5 mil a R$ 25 mil.

Com o objetivo de preservar tanto pessoas idosas, autistas e até o mesmo os animais, a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em 12 de abril do ano passado. Veja mais no G1 Acre

Prefeitura teria usado fogos barulhentos na virada do ano – Foto: Hugo Costa/Arquivo Pessoal