Após ser expulso do PT por apoiar o investigado na Operação Ptolomeu, Gladson, prefeito Jerry Correia se filiará no PDT de Luis Tchê

Nesta semana, o atual prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou em suas redes sociais que, com o aval de Gladson Cameli, vai se filiar no Partido Democrático Trabalhista (PDT), atualmente comandado por Luis Tchê, atual Secretário de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, no governo investigado pela Polícia Federal.

No início deste ano, Jerry Correia foi expulso do Partido dos Trabalhadores – PT após cometer infrações éticas e disciplinares ao declarar apoio a candidatos de coligação contrárias a do PT no último processo eleitoral em que o PT tinha candidatura majoritária na disputa, infrações estas previstas no estatuto do Partido.

Na ocasião, houve um desconforto entre Jerry e a militância do PT de Assis Brasil, pois muito se especulou que Jerry teria usado o partido onde tinha o apoio da militância para tirar vantagens políticas e posteriormente desprezar o grupo político, levando em consideração somente seus interesses.

Vale destacar que há época, mesmo sabendo que Gladson está sendo investigado pela Polícia Federal, tido como chefe de uma organização criminosa que desviou quase R$ 1 bilhão dos cofres públicos, o prefeito Jerry não se incomodou em apoiá-lo à reeleição, inclusive, atualmente Jerry se permite ser mandado por Gladson Cameli, deixando claro que não tem opinião própria, pois só faz aquilo que vai agradar Cameli. A quem diga que o prefeito Jerry deixou de mandar para ser mandado, inclusive postou que se filiará no PDT com o aval de Gladson.

Pedreira

O prefeito de Assis Brasil Jerry Correia vai enfrenta uma grande pedreira, após ser expulso do Partido dos Trabalhadores pela direção estadual do PT.

O ex-prefeito Manoel Batista de Araújo, o Manoelzinho Batista, tomou a frente e está montando um grande grupo com alguns partidos e com o apoio de um grupo de empresário e do Presidente da República, Lula da Silva, poderá ser o candidato do partido para disputar a prefeitura de Assis Brasil, em 2024.

Quem é Manoelzinho Batista?

Manoel Batista de Araújo foi prefeito de Assis Brasil, pelo PT no período de 01 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004 e de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008 foi prefeito da pequena cidade de Assis Brasil por dois mandatos, a população de Assis Brasil tem muito respeito por sua pessoa. Todo esse carinho, Manoelzinho conseguiu após administrar de forma séria e trazendo benefícios para o município nas suas mais diversas áreas.