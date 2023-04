Após Polícia Federal ir na prefeitura de Brasileia, Santa Casa da Amazônia revela em nota um suposto conluio entre empresas e poder público

Parece notícia repetida noticiar reclamações de atraso no pagamento de trabalhadores terceirizados no Acre, desta vez os vigilantes da empresa VIP, são os autores das inúmeras reclamações de atraso de salário.

Durante o programa Café com Notícias, apresentado pelo apresentador Washington Aquino, as mensagens de vigilantes pedindo para denunciar a falta de pagamento dos seus vencimentos foi noticiada.

A VIP é uma das empresas de vigilância armada e monitoramento com maior número de contratos no governo Gladson Cameli (PP), que parece ter ignorado de vez esse clamor dos terceirizados, que ficam de 1 a 3 meses com salários em atraso.

De propriedade da esposa do deputado federal Coronel Ulysses Araújo (UB), a VIP atua em diversas instituições do governo e tem centenas de trabalhadores que atuam sem saber quando vão receber o salário.

O que causa mais intriga é a maneira com que o deputado federal Ulysses trata o problema, sem sequer se posicionar publicamente ou fazer a cobrança dos repasses ao governo do estado.

O espaço está aberto para esclarecimentos da direção da empresa VIP sobre o assunto.