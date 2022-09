Após passar a pandemia inteira aliado com Dória, Gladson adota boné de Bolsonaro para tentar agradar eleitores do presidente

Os números apresentados pela pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de outros pontos analisados gerou alguns questionamentos por parte do advogado André Moreira, de São Paulo. As informações são do portal Brasil de fato

Chamado a analisar os dados, ele questionou o fato do levantamento deixar de fora o terceiro e quarto maiores colégios eleitorais do Acre, Sena Madureira e Tarauacá, respectivamente.

A polêmica surgiu após decisão do MDB de questionar o resultado da pesquisa que aponta o governador Gladson Cameli como líder com 51% de preferência do eleitorado.

O governador vem enfrentando grande desgaste por ser alvo de inquérito no STJ, fruto da Operação Ptolomeu, deflagrada em dezembro de 2021, que fez buscas no Palácio Rio Branco, na residência do governador, na casa do seu pai, Eládio Cameli, e chegou a prender sua Chefe de Gabinete Rosângela Gama. acusada de destruir provas. Nas investigações a PF acusa o grupo de desviar 828 milhões de reais. A ministra do STJ, Nancy Andrighi, chega a afirma que Gladson é o “regente de uma organização criminosa”.

Outro fato apontado na análise foi o número de questionários feitos em Cruzeiro do Sul, onde deveriam ser realizadas 108 entrevistas, foram realizadas 128, ou seja, 20 entrevistas a mais na cidade natal do atual governador, o que leva, em tese, a beneficiar o candidato Gladson Cameli (PP), que busca a reeleição. Já na capital Rio Branco, foram realizadas 400 entrevistas, numero abaixo das entrevistas que deveriam ocorrer na capital, 468. Coincidentemente, o local onde o governador enfrenta sérios problemas na sua imagem.

O numero de entrevistas realizadas nas cidades de Assis Brasil e Brasileia também chamou atenção do jurista. Com o colégio eleitoral três vezes maior, em Brasileia – 18 mil eleitores – foram realizadas 32 entrevistas pelo IPEC, o mesmo número de entrevistas realizadas em Assis Brasil – seis mil eleitores.

Para Moreira, como o instituto não apresentou ao TSE em tempo hábil o critério de ponderação utilizado para justificar a disparidade de questionários em cidades com peso estatístico diferentes, também provoca desconfiança sobre resultado divulgado.

Espero que tenha sido penas um descuido quanto ao envio das informação e que tudo possa ser esclarecido ao TSE pelos responsáveis quando forem notificados a respeito destes questionamentos jurídicos que estão sendo feitos. Não represento nenhuma das partes, sou apenas um advogado que milita na área e que foi questionado depois de tomar conhecimento das alegações dos reclamantes.

