Após Gladson transformar o estado em um cabide de emprego, justiça determina que Cameli convoque os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros

Não é novidade para ninguém que o governador Gladson Cameli está preocupado somente em gerar emprego e renda para o estado do Amazonas, ocasião em que esquece de trazer melhorias para o próprio estado, e oportunizar essa gente.

Mesmo sabendo da promessa que fez na primeira campanha em que concorria ao cargo de governador do estado do Acre, e sabendo ainda do baixo efetivo na corporação militar, Gladson após eleito e ao exercer o mandato, simplesmente não convocou o cadastro de reserva, mas como se tratava de uma promessa de campanha feita pelo governador, o cadastro de reserva decidiu fazer manifestações, inclusive ficaram acampados em frente ao Palácio Rio Branco e a Assembleia Legislativa.

Contudo, após a grande pressão que sofreu por parte do cadastro de reserva e de alguns deputados, Gladson convocou alguns dos aprovados, mas permaneceu um déficit de mais de mil vagas na corporação do Corpo de Bombeiros.

Diante da situação, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, no dia 24 de setembro, com pedido de tutela antecipada para obrigar o Estado a convocar os bombeiros aprovados no último concurso, realizado em janeiro deste ano.

No pedido, o MP-AC destacou também que a homologação dos aprovados foi feita em junho e o curso de formação iria iniciar no dia 8 de agosto. Contudo, o Estado alegou conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação eleitoral para não realizar a contratação.

Uma situação óbvia, haja vista que, ao longo de seu primeiro mandato, Gladson foi acusado de transformar o governo do estado em um cabide de emprego, inclusive boa parte destas contratações seriam para angariar apoio político, o que resultou na sobrecarga em cima do erário público e foi necessário conter para não ultrapassar as margens estabelecidas pelo Lei de Responsabilidade Fiscal.

Já no dia 20 de abril, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rio Branco deferiu tutela de urgência e determinou que o governo e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação suspendesse a prova de aptidão física e o exame psicotécnico do concurso devido ao curto prazo estipulado para a apresentação dos candidatos.

Oito dia depois, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) convocou mais de 600 aprovados para a segunda fase do processo de classificação.

No último dia 19, a juíza Zenair Bueno, titular da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco deferiu o pedido de tutela provisória de urgência feito pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) e determinou que o Estado convocasse os 249 aprovados no concurso.

Na decisão, a magistrada determinou ainda que o curso de formação iniciasse em um prazo de 20 dias, a contar da intimação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1mil. Logo após a decisão judicial, o governo chegou a informar que o Estado iria cumprir “imediatamente” a determinação.

As vagas são para o cargo de aluno soldado combatente da corporação. As matrículas são realizadas entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, na diretoria de ensino do Corpo de Bombeiros, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira (Cieps), em Rio Branco. Já a aula inaugural do curso de formação começa no dia 21 de novembro.

Inicialmente, o certame previa o preenchimento de 153 vagas, mas após a retirada da cláusula de barreira do edital, o quantitativo foi aumentado para 249 oportunidades. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Durante o curso, cada aluno soldado combatente receberá, mensalmente, R$ 4.344,22.

Após determinação da Justiça, o governo do estado convocou 249 candidatos aprovados para o cargo de alunos soldados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. A convocação foi publicada na edição desta segunda-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A lista com os nomes dos convocados para fazer a matrícula no curso de formação de aluno soldado pode ser consultada a partir da página 10 do DOE.

