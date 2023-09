Após acusações de abuso de poder e assédio moral, gerente do hospital de Rodrigues Alves, protegida de Barbary, será investigada pelo MP, moradores registram B.O

Diretora da Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves, Vicmar Carvalho e o deputado federal Zezinho Barbary – Foto: Reprodução Facebook / Vicmar Carvalho / câmara federal / Zezinho Barbary

Protegida pelo deputado federal, Zezinho Barbary, a diretora da Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves, Vicmar Carvalho, tem sido alvo de denúncia por parte da população local, pelo fato de estar conduzindo os trabalhos com mão de ferro. De acordo com informações repassadas ao Portal 3 de Julho, a mesma estaria querendo fazer da repartição pública sua própria casa, proibindo a entrada de qualquer um que seja desafeto dela, diante desta situação, vários moradores e funcionários da unidade registraram Boletim de Ocorrência pelo abuso que estariam sofrendo.

Os funcionários da Unidade Mista afirmam que estão sendo coagidos, perseguidos, ameaçados e altamente prejudicados pela gerente Vicmar Carvalho que mesmo diante desse desrespeito com os demais colegas continua assegurada no cargo sob influência do deputado federal Zezinho Barbary e nomeada pelo governador Gladson Cameli.

A reportagem do Portal 3 de Julho foi procurada por uma usuária do SUS, funcionários e moradores do município de Rodrigues Alves, onde os mesmos relatam o que estão sofrendo com a diretora conhecida na cidade pela sua arrogância com qualquer um que não atenda as suas expectativas.

De acordo com moradores e funcionares, o deputado Zezinho Barbary e o governador Gladson Cameli sabem da situação e do péssimo comportamento de Vicmar, mas até o momento não tomaram nenhuma providência sobre o caso. Também foi informado sobre o favorecimento que a mesma faz com o seu esposo o qual é funcionário permanente da SESACRE, e exerce sua função na portaria, onde o mesmo desde que a gerente assumiu que não cumpre carga horaria alguma

Denúncia

Segundo uma mulher que estava acompanhando de uma senhora na Unidade Mista, ela foi impedida de entrar na Unidade, pelo porteiro, a mando de Vicmar, sendo que a mesma estava como acompanhante de uma paciente. A mesma alega ainda que absurdos como este acontecem e ninguém faz nada.

O caso aconteceu no dia 22 de agosto, quando uma parente da mesma deu entrada no hospital e foi internada, a mesma foi até sua residência para providenciar um alimento de dieta da senhora e quando retornou foi proibida de entrar, ao questionar o porteiro sobre os motivos ela foi informada que a diretora tinha pedido para que não a deixasse entrar, sendo essa a segunda vez que isso acontece.

A acompanhante veio a público expor sua indignação diante de tamanha falta de respeito e faz um apelo para as autoridades que tomem uma providência, pois não é a primeira vez que é feita denúncias e reclamações a respeito de Vicmar Carvalho. “Até quando as repartições públicas do governo vão ser usadas como palco pra política? Quantos mais terão que sofrer e serem humilhados por pessoas incompetentes que são nomeadas em troca de votos?”, questiona a mesma.

Órgãos competentes

A denúncia já é de conhecimento dos órgãos competentes, e tendo em vista a falta de resposta, foi encaminhada para o COREM e o SINTESAC, onde com o apoio do sindicato foi encaminhado ao Ministério Público, para que em caráter de urgência sejam tomadas as devidas providências.

Mediante essa triste realidade, a população e servidores da Unidade exigem respeito e que sejam valorizados e respeitados no exercício da profissão, pois estes priorizam o atendimento a população e aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante das acusações, a redação desta Portal deixa o espaço aberto caso a gerente geral da Unidade Mista de Rodrigues Alves, Vicmar Carvalho, queira dar a sua versão dos fatos.

