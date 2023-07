ApexBrasil fortalece parcerias durante a 24ª edição do Conselho Empresarial Brasil/Japão em Minas Gerais

Visita ao estado também incluiu conversa com autoridades e com empresários locais – Foto: Assessoria / ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) marcou presença na 24ª edição do Conselho Empresarial Brasil/Japão, realizado no estado de Minas Gerais. A delegação da ApexBrasil, liderada pelo presidente Jorge Viana, o diretor de gestão corporativa Floriano Pesaro e parte de sua equipe técnica, empenhou-se em promover ações estratégicas e estabelecer parcerias para ampliar as exportações e atrair investimentos.

Durante o evento – que contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira – o presidente Viana compartilhou suas perspectivas sobre a importância desses encontros empresariais para fortalecer os laços comerciais entre o Brasil e o Japão. Ele ressaltou a necessidade de estabelecer parcerias sólidas e promover o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias para impulsionar o crescimento econômico de ambas as nações.

O diretor de gestão corporativa, Floriano Pesaro, expressou sua convicção de que a colaboração e o estabelecimento de parcerias são fundamentais para promover o desenvolvimento e a competitividade do setor empresarial brasileiro.

Além de participar do encontro empresarial Brasil/Japão, a equipe da ApexBrasil realizou uma série de reuniões com parceiros estratégicos em Belo Horizonte. A primeira agenda do dia foi uma reunião com a BSCA Brazilian Specialty Coffee Association (BSCA) e grandes empresas do setor de café de Minas Gerais. O encontro aconteceu na Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e teve como objetivo fortalecer laços comerciais, trocar experiências e promover o produto brasileiro, visando ampliar as exportações e consolidar a reputação do café brasileiro no mercado internacional. A equipe da Apex também esteve reunida com empresas que participam do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX – Minas Gerais) oferecido pela Agência.

A programação seguiu com um almoço promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde foi debatido o fortalecimento das exportações e a atração de investimentos com o novo momento político que o Brasil vive.

Como tem feito em todos os estados brasileiros, o presidente Jorge Viana também se reuniu com o governador do estado. Durante o encontro com o governador Romeu Zema, em Belo Horizonte, foi assinado um Memorando de Entendimento com a FIEMG. Além disso, o presidente da Apex também se colocou à disposição para trabalhar em parceria com Minas Gerais e falou sobre os novos caminhos que a Agência deve seguir com a gestão atual.

A agenda se encerrou com um encontro com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, onde foi discutida a vocação da capital mineira para receber eventos e atrair investimentos estrangeiros.

Novos Caminhos para a Expansão Global

Os novos rumos da ApexBrasil têm sido pautados pela presença ativa da agência nos estados. A atual gestão tem buscado parcerias e prospectado produtos e empresas em todas as regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar e diversificar os produtos e serviços brasileiros no exterior. Essas ações visam incentivar investimentos e impulsionar as exportações.

Por meio de parcerias estratégicas cada vez mais sólidas, a ApexBrasil demonstra seu comprometimento em fortalecer a presença do Brasil no mercado global, abrindo caminhos para o crescimento sustentável e o desenvolvimento econômico do país. Essa iniciativa é crucial para impulsionar a economia brasileira e explorar todo o potencial do mercado internacional.