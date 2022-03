Ao som de ‘Mentiroso’, trabalhadores em educação cobram promessa feita há mais de três anos por Gladson Cameli

Veja o Vídeo:

Liderados pelo SINTEAC, servidores em educação do Estado do Acre ocupam a entrada da Casa Civil do governo do estado do Acre e prometem permanecer até que o governador Gladson Cameli (Progressista)receba a categoria que não aguenta mais as mentiras de Cameli que só promete não cumpre.

Devido o hábito de faltar com a verdade e prometer e não cumprir, fez com que Gladson se tornasse motivo de chacota em meio as classes do Estado, a prova é tanta que durante a manifestação da educação o governador por diversas vezes foi chamado mentirosos, ou seja, os próprios educadores já perderam completamente o respeito pelo chefe maior do Estado.

Em vídeo gravado e enviado a nossa redação do 3 de Julho Noticias, um dos professores afirma que o governador Gladson Cameli está escondido na Casa Civil ou (Casa Rosada) com um grupo de trinta fazendeiros e que ignora a luta dos trabalhadores em educação do estado.

“Nós estamos aqui na Casa Civil e ficamos sabendo que o governador Gladson Cameli estar reunido com fazendeiros e diz que não se encontra no estado. Esse cara é um pilantra mentiroso e só valoriza os fazendeiros e ricos como ele, mas nós vamos permanecer aqui enquanto ele não sair e nos receber”, desabafou um servidor no vídeo.

Os trabalhadores em educação alegam que estão sendo enganados pelo governo há pelo menos três anos e que exigem a correção do piso nacional, além do cumprimento das promessas que o governador fez a categoria.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Enquanto o Ministério Público fecha os olhos para o que anda acontecendo na fronteira, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, vem usando o seu poderio para (segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias), se beneficiar e beneficiar o seu mano com o que é considerado campanha antecipada. Foi repassado ainda que recentemente, Fernanda Hassem vem usando máquina da secretaria de obras para beneficiar empresário de Epitaciolândia e que ironicamente é irmão da Secretária de Educação de Brasileia, Francisca Oliveira, ou seja, tá tudo em família!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.