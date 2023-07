Ao ser questionado sobre a humilhação aos terceirizados no governo Cameli, Alysson Bestene diz que irá se informar sobre situação

Se tem uma categoria que vem sofrendo humilhação constantemente nesse governo de Gladson Cameli (PP), esses são os trabalhadores do serviço terceirizados, que amargam dois há três meses de salário atraso a depender da empresa.

Durante entrevista a um programa local nesta segunda-feira, o Secretário da SEGOV, Alysson Bestene, foi questionado sobre o caso e o mesmo se esquivou e não respondeu nada, nem sequer um esclarecimento foi dado a esses trabalhadores que se encontram em situações difíceis devido a falta de pagamento.

Alysson que mostra ser o todo poderoso do governo, demonstrou não ter conhecimento do que acontece ou não quis admitir o péssimo tratamento que esses milhares de trabalhadores recebem do palácio Rio Branco, uma vez que tudo o que está empenhado em fazer é mascarar a péssima imagem do governo com o marketing da Expoacre.

De acordo com o mesmo, as empresas devem honrar com pagamento em dia dos trabalhadores, mas não respondeu se o governo estar repassando em dia o pagamento para as referidas empresas. O curioso é que nenhuma instituição de controle no Acre, toma uma medida prática para coibir essa vergonha.