Ao participar de encontro com presidente Lula, Gladson Cameli dá demonstração de que a eleição acabou e agora é hora de firmar parcerias

Governador do Acre , Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Secom

Os amantes do esporte da cidade de Marechal Thaumaturgo, cidade localizada no interior do Acre estão revoltados com a falta de um ginásio para as competições e prática esportiva.

Fechado para reforma, o ginásio Raimundo Bezerra Frota, está com as obras paralisadas desde o mês de julho e por ser o único do município, vem causando transtorno e atrasando competições de Futsal, Handebol e Vôlei.

A quadra é de responsabilidade do governo do estado, que sequer explica o atraso na obra. Nossa redação recebeu imagens e o desabafo de um desportista local, que denunciou o que chamou de falta de respeito e incompetência.

“É inadmissível que o único Ginásio da nossa cidade esteja assim, sem oferecer condições alguma de uso. O Esporte é um aliado na inclusão de nossa juventude, inclusive tivemos prejuízo na realização de competição, nossos estudantes que realizavam aulas de educação física no ginásio, mas estão impedidos pela obra que parece não ter fim, isso nos deixa indignados”, desabafou o morador da cidade.

Tentamos entrar em contato com a Secretaria Estadual de educação, mas até a publicação da matéria não obtivemos êxito.