Ao Lado do Povo: Deputada Michelle Melo lança série de vídeos detalhando situações que levaram a sua saída da liderança do governo

A deputada Dra. Michelle Melo, anunciou na sessão desta terça-feira, 21, na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), o lançamento de uma série de vídeos que irão ao ar todas terças e sextas às 18h, abordando detalhes e bastidores dos quais não compactuou e levaram à sua saída da liderança do governo.

Alcançando cerca de 10 mil visualizações, a deputada iniciou as publicações com um vídeo de abertura compartilhado nas suas redes sociais no último sábado,18.

A deputada Dra. Michelle Melo, iniciou a sua fala declarando que a honra é o bem mais valioso que um ser humano pode possuir.

“Nesse contexto, é fundamental que sejamos vigilantes e não permitamos que a maldade prevaleça. Devemos buscar a justiça e a verdade, mesmo quando ela se apresenta disfarçada de mentiras bem elaboradas.

Ao longo da história, vimos inúmeros exemplos de pessoas que se levantaram em defesa da honra. Personalidades que enfrentaram acusações falsas e lutaram corajosamente para recuperar sua reputação e restabelecer a verdade,” explicou a deputada.

A parlamentar finalizou a sua fala pontuando que a necessidade de expor a verdade por trás das câmeras vem devido aos reiterados ataques a sua ética, honestidade, honra e caráter, para assim, fazer justiça e principalmente, que a população possa ter acesso as informações e tomar suas decisões.

“Vamos contar tudo que aconteceu em uma série de vídeos, explicando ponto a ponto a verdade nua e crua no intuito de apresentar tudo que aconteceu e acontece neste governo. A população precisa conhecer a verdade,” finalizou a deputada.