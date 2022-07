Ao invés de atacarem Márcia Bittar, assessores insatisfeitos deveriam questionar Governador Gladson Cameli o porque da escolha

Marcia Bittar, senador Marcio Bittar e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução redes sociais

Nunca se viu uma escolha do chefe ser tão questionadas pelos subordinados, assim foi quando Gladson Cameli (PP) anunciou que terá Márcia Bittar (PL) como sua vice na eleição deste ano.

O intrigante de tudo isso é ver nas redes sociais, que a insatisfação é de 9 em casa 10 membros do governo Gladson Cameli, que não receberam com alegria a indicação da esposa do poderoso senador Márcio Bittar (UB), que desbancou uma lista de pretendentes como Rômulo Grandidier e Alysson Bestene. A movimentação e o motim tem sido grande, pois os integrantes dos derrotados não se conformam e declaram abertamente suas insatisfações em grupos de whatsapp e em outras redes sociais.

Ao invés de questionar com ataques o desgaste da escolhida, no caso Márcia Bittar, deveriam perguntar ao chefe do executivo Gladson Cameli, o porque dele escolher a mesma.

Pelas declarações de alguns comissionados, parece que o Governador Gladson foi forçado a escolher Márcia Bittar para ocupar a vaga de vice.

Se Gladson deu ao casal Bittar esse espaço na chapa majoritária, isso só mostra que o senador Márcio dispõe de muito respaldo no seio do governo e cabe aos insatisfeitos, engolirem.

Uma coisa é certa, o marketing da campanha terá um árduo trabalho para amenizar o desgaste popular de Márcia Bittar.