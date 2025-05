Antes de se filarem ao Solidariedade, os ex-petistas de carteirinha, Dudé Lima e Lourival Marques tietam o governador Gladson Cameli

Enquanto a população de Bujari enfrenta ramais intrafegáveis, ruas esburacadas e abandono tanto na zona rural quanto urbana, o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o “Padeiro”, decidiu não realizar a tradicional festa de aniversário do município. No entanto, participou de comemorações em cidades vizinhas como Tarauacá, Epitaciolândia e Assis Brasil — todas com despesas custeadas pelo dinheiro público.

Somente entre abril e maio deste ano, a Prefeitura de Bujari empenhou cerca de R$ 6.103,00 em diárias para cobrir alimentação e hospedagem do prefeito, do motorista e de servidores. As viagens foram motivadas por participações em festas de aniversário de outros municípios, sem retorno prático para a população bujariense.

Para as festividades dos 112 anos de Tarauacá, o prefeito e a secretária de Planejamento, Emily do Vale Leal Figueiredo, receberam duas diárias cada, totalizando R$ 2.402,00. O motorista José Miller do Vale Leal também acompanhou o prefeito e recebeu duas diárias, no valor de R$ 1.200,00.

Em Epitaciolândia, o prefeito recebeu 1,5 diária, no valor de R$ 900,00, e o motorista José Miller do Vale Leal acompanhou a viagem, recebendo também 1,5 diária, totalizando R$ 900,00 para ambos.

Já na ida a Assis Brasil, entre os dias 14 e 16 de maio, o prefeito viajou acompanhado do motorista José Miller do Vale Leal. Ambos receberam R$ 600,00 cada em diárias, totalizando R$ 1.200,00. A rota incluiu ainda passagem por Senador Guiomard (Quinari).

Enquanto isso, moradores de Bujari seguem aguardando ações efetivas da gestão municipal. As despesas com viagens levantam questionamentos sobre as prioridades da administração, que escolhe participar de festas alheias enquanto ignora os problemas enfrentados dentro do próprio município.

Clique aqui e veja mais no portal da Transparência