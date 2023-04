Antes de assumir a presidência do União Brasil, Alan Rick assiste Márcio Bittar detonar o governo de Gladson Cameli e não responde nada

O clima não foi de completa festa no evento em que o Senador Alan Rick assumiu a presidência do União Brasil no Acre, pois teve treta do Mazinho Serafim e fala de Márcio Bittar contra o governo de Gladson Cameli (PP), que deixou alguns governistas presente constrangidos e em silêncio.

Com discurso de que Alan Rick será o próximo candidato a Governador do Acre pelo União Brasil, com apoio do PL, Republicanos e MDB, Márcio Bittar passou o comando da sigla no Acre para o colega.

Bittar aproveitou a presença de muitos Parlamentares com cargos no governo estadual; inclusive Alan Rick e soltou artilharia contra o Palácio Rio Branco. O mesmo falou dos escândalos de corrupção no governo Gladson e da falta de capacidade para o enfrentamento as facções criminosas.

“O Acre está precisando de um Governador Técnico. Ele padece de rumo, de comando. Piorou agora com a PTolomeu. Temos que ter uma candidatura que se valorize. Precisamos de um Governo que ajude o Acre”, finalizou Bittar.

O que chamou atenção foi a falta de um só para defender o governador da acusação feita por Bittar, nem mesmo Alan Rick que desfruta de muitos espaços na administração. Além dele, nenhum outro deputado da sigla respondeu Bittar.

Mais cedo o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, deixou o evento cuspindo fogo, quando sou que seria o vice presidente da sigla. Segundo o mesmo ele não nasceu para ser vice. Nesse clima de incertezas o senador Alan Rick assume um partido cheio de bandas e alas no estado.