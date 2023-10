André Kamai pede que o MP/AC e TCE investiguem as declarações de Bocalom sobre os mais de R$ 400 milhões na conta da prefeitura

Ao longo dos anos administrando a cidade de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom conseguiu mostrar para a população que não foi capaz de dar conta dos trabalhos e proporcionar melhorias de vida para os moradores. Diante de tamanha ineficiência, Bocalom chegou a dizer que teria conseguido economizar mais de R$ 400 milhões, de repente não se ouviu falar mais nessa quantia.

O prefeito decidiu que mesmo com mais de R$ 400 milhões, na conta da prefeitura, será necessário fazer uma dívida milionária que levará 25 anos para terminar de pagar, pois caso os vereadores aprovem o projeto do executivo, será o maior empréstimo da história de Rio Branco, feito no valor de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais).

Diante da situação, algumas figuras políticas se manifestaram contra esse projeto de Bocalom: o deputado estadual Emerson Jarude postou um vídeo em suas redes sociais onde questinou o prefeito sobre a falta de informação a respeito deste empréstimo, e destacou que o argumento utilizado pelo gestor foi de merecimento e não de necessidade. Até porquê quem está com mais de R$ 400 milhões na conta, não precisa de R$ 340 milhões, uma vez que, se for verdade, Bocalom não deu conta de gastar nem o que está em caixa.

Outro que não viu com bons olhos esse empréstimo que Bocalom quer fazer, foi o ex-assessor parlamentar, André Kamai, que também gravou um vídeo onde fez inúmeros questionamentos a respeito deste assunto, colocando em dúvidas a declaração de Bocalom sobre os mais de R$ 400 milhões e instigando os órgão de controles para investigar as falas do prefeito.

De acordo com informações, os empréstimos virão da Caixa Econômica Federal, com R$ 40 milhões, e do BNDES, através do Banco do Brasil, com os demais R$ 300 milhões. Mas a dúvida que fica é: para que pegar emprestado R$ 340 milhões se a prefeitura tem em caixa mais de R$ 400 milhões? Será que o prefeito falou a verdade quando disse que economizou mais de R$ 400 milhões, ou ele faltou com a verdade? Duvidas como estas pairam no ar e requer mais atenção dos órgãos de controle.

O fato é que até o momento, a prefeitura de Rio Branco não está executando uma obra que justifique o gasto dos R$ 413.000.000,00 que ele afirmou ter na conta. Para onde foi esse dinheiro?

Ao longo dos anos administrando a cidade de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom conseguiu mostrar para a população que não foi capaz de dar conta dos trabalhos e proporcionar melhorias de vida para os moradores.