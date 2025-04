André Kamai acompanha agravamento de desbarrancamento na Rua Belo Jardim e cobra providências imediatas do Prefeito Bocalom

Parlamentar monitora o caso desde março e pressiona por respostas urgentes – Fotos: Paulo Murilo/ Arte Alemão Monteiro

O vereador André Kamai (PT) esteve, mais uma vez, no início da tarde desta segunda-feira (14), na Rua Belo Jardim, localizada no bairro Geraldo Fleming, para acompanhar de perto a situação crítica de desbarrancamento que tem ameaçado vidas e causado o desabrigo de famílias da região.

A visita foi motivada pela piora significativa no quadro de instabilidade do barranco que margeia a área residencial. De acordo com o parlamentar, o rompimento de um cano da rede de abastecimento de água agravou ainda mais o processo de erosão. “O barranco continua caindo. Agora estourou o cano de água que traz água tratada para essa região, o que está fazendo com que o solo ceda ainda mais”, alertou Kamai.

No local, duas residências já estão em situação crítica, com estruturas comprometidas e risco iminente de desabamento. Diante da emergência, Kamai acionou, por telefone, o comandante da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Falcão; o secretário municipal de Assistência Social; e o presidente do Saerb (Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco), cobrando ações urgentes.

“Eu vou permanecer aqui até que a Prefeitura chegue e possamos garantir algum suporte para essas famílias. A situação está ficando cada vez mais grave”, reforçou o vereador.

A presença constante de Kamai na comunidade evidencia seu compromisso com as pautas sociais e sua postura combativa diante da ausência de respostas eficazes do Poder Executivo municipal.

Desde o dia 28 de março, quando foi acionado por moradores pela primeira vez, Kamai acompanha de forma contínua o caso. Na ocasião, ele esteve no local e mobilizou autoridades para uma resposta imediata. “O momento é crítico, e nosso compromisso é com a segurança das pessoas. Seguimos cobrando providências para evitar tragédias”, declarou, na época, por meio de suas redes sociais.

Kamai se posiciona como uma voz ativa da população que vive em áreas vulneráveis e reafirma seu papel de fiscalizador, exigindo que a Prefeitura de Rio Branco atue com responsabilidade para evitar uma tragédia anunciada.

Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo