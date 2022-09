Alunos da escola I.O.P fazem manifestação contra o governador Gladson Cameli por conta do abandono do gestor com a educação, em Brasileia

Na manhã desta terça-feira (20), os alunos da escola estadual Instituto Odilon Pratagi – I.O.P, localizada no município de Brasileia decidiram fazer uma manifestação na sede da escola contra o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, por conta do abandono do gestor com a educação como um todo.

Insatisfeitos com as necessidades que a escola vem enfrentando, os alunos decidiram não mais se calar e levar ao conhecimento de todos que até mesmo água para beber está faltando em uma das maiores escola estaduais do município.

Mas não para por aí, em manifesto, os alunos cobram ainda a climatização das salas de aula, pois mesmo com leis que exigem a climatização em todas as unidades de ensino, a escola I.O.P não dispões de ar condicionados para seus alunos. Situações como esta não costuma acontecer somente na escola citada, descasos semelhantes a estes acontecem em outras escolas do estado.

Veja o Vídeo: