Alô MP! Está completando 8 meses que o Portal Transparência do governo na administração de Gladson Cameli está fora do ar

Os funcionários da Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves estão sendo coagidos, perseguidos, ameaçados e altamente prejudicados pela gerente Vicmar Carvalho da Silva, protegida pelo deputado federal Zezinho Barbary e nomeada pelo governador Gládson Cameli.

Alguns funcionários que pediram para não serem identificados repassaram ao Portal 3 de Julho que já algum tempo estão sofrendo com atual gerente por ser autoritária e ditatorial que intimida e ameaça os funcionários durante os plantões, tornando o ambiente de trabalho desagradável e hostil, desestabilizando emocionalmente e moralmente na intenção de humilhar e desmoralizar os servidores em saúde.

A mesma iniciou na unidade ocupando o cargo de gerente administrativa, indicada pelo deputado estadual Nicolau Júnior, onde após um período foi nomeada gerente geral, onde não conformada em cumprir com as suas competências de gerente, ela quer ter o domínio de todos os setores, como fazer o que é de competência do coordenador administrativo que é o responsável pela escala e demandas do pessoal de apoio, como também fazer o trabalho da gerente de enfermagem que acompanha o pessoal da assistência, para assim ter total domínio das escalas de todos os setores, e com isso ameaçar, intimidar e prejudicar os funcionários, e no cenário da saúde, onde a qualidade do atendimento e a segurança do paciente estão em jogo, uma liderança que valoriza apenas os “puxa-sacos” pode ter consequência devastadoras. A mesma favorece apenas aqueles que concordam com suas condutas e que tenham algum alinhamento político, onde já foi possível detectar que quer fazer da unidade à extensão da sua casa e politizar o ambiente de trabalho.

Também foi informado sobre o favorecimento que a mesma faz com o seu esposo o qual é funcionário permanente da SESACRE, e exerce sua função na portaria, onde o mesmo desde que a gerente assumiu que não cumpre carga horaria alguma, sobrecarregando os demais porteiros, onde consta seu nome na escala, enquanto ele trabalha na fazenda do deputado federal Zezinho Barbary, localizada no município de Porto Walter. Também tem a questão dela favorecer uma amiga da política que é funcionária da unidade a qual presta plantões no SAMU, e quando vai ser feita a escala dos técnicos sua amiga sai favorecida, onde sempre que tem festividades no município, deixa essa amiga vários dias de folga para assim participar dos eventos, o que sobrecarrega as outras duas técnicas do SAMU, amiga essa a qual a gerente se direciona como sua assessora, esses exemplos se estendem entre outros setores da unidade, como: PS e internação, esses favorecimentos causa infortúnios e sobrecarrega aos demais funcionários. A gerente com toda essa perseguição já conseguiu o afastamento de dois médicos, o que causou a falta de médicos durante um período deste ano, prejudicando os usuários que procuraram por atendimento.

Os que mais sofrem com essas perseguições são os funcionários terceirizados (temporários), os mesmos são tratados com grosserias e humilhações constantes, onde aceitam tudo calados sob ameaças de serem demitidos, e a mesma tira e coloca quem ela quer e já dificultou e prejudicou diretamente duas funcionárias permanentes do IGESAC, diante de tamanha perseguição, as funcionárias se viram obrigadas a pedir demissão. A gerente conta com o apoio de um pequeno grupo de privilegiados onde os usa de bode expiatório para ela, fiscalizando e vigiando os demais funcionários.

Outra situação é da supervisora da equipe de limpeza da unidade, a qual presta serviço para empresa terceirizada Maia Pimentel, onde com o aval da gerente, trata o pessoal da equipe com gritos, abusos e ameaças de demissão, onde ocorreu o caso do falecimento do pai de uma funcionária e a mesma não teve o direito ao atestado de óbito, tendo o direito de faltar somente no dia da morte e do enterro de seu pai, tendo que voltar às atividades no terceiro dia, mas no mesmo período houve o falecimento do esposo de outra funcionária da equipe e essa por sua vez teve direito de ficar afastada por mais ou menos uns 50 dias, sobrecarregando a equipe no trabalho de limpeza, já que os superiores não sabendo do ocorrido não colocou outra no lugar da mesma como é de costume em caso de férias e atestados, e mais uma vez alguém saiu prejudicado pelo favorecimento vindo da supervisora e da gerente, que afastou a funcionária por conta própria, a supervisora além de tratar mal sua equipe também expos um funcionário que passou mal no trabalho e a mesma sem o mínimo de ética expos o ocorrido pelos corredores da unidade causando constrangimento ao mesmo.

E é com base nos casos acima citados que os funcionários conclamam que seja tomada providências por parte do governo do estado para solucionar esses problemas, pois apesar de trabalharem em condições precárias que são longe das ideais, ainda têm que trabalhar sobre ameaças, intimidação e apreensão, isso é desumano, são pais, mães e filhos que trabalham se doando todos os dias em prol da saúde da população do município de Rodrigues Alves, e independente do funcionário ser permanente ou terceirizado prestam serviços na unidade e merecem respeito e consideração, que todos sejam tratados iguais, sem favoritismo, os funcionários estão adoecendo em um ambiente de trabalho hostil e desagradável, e isso prejudica o atendimento e rendimento de toda uma equipe.

A denúncia já é de conhecimento dos órgãos competentes, e tendo em vista a falta de resposta, foi encaminhada para o COREM e o SINTESAC, onde com o apoio do sindicato será encaminhado ao Ministério Público, para que em caráter de urgência sejam tomadas as devidas providências.

Mediante essa triste realidade, o que se espera das autoridades competentes é que tomem providências em caráter de urgência para que os servidores em saúde sejam valorizados e respeitados no exercício da profissão, pois estes priorizam o atendimento a população e aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.