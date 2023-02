Alô MP e PF! Prefeito Mazinho Serafim vai pagar 9 diárias que dá R$ 7.200 ao seu Secretário para prestigiar a posse de sua esposa em Brasília

Diante da falta de compromisso com os próprios servidores, o prefeito Mazinho Serafim descumpre o seu próprio decreto – Foto: Reprodução / Yaco News

Prefeito Mazinho descumpre com o decreto sancionado no dia 01 de Dezembro 2022, com número 090/2022 no que diz “Art. 2°Ficam suspensas a concessão de qualquer pagamento de gratificações, diárias e ajuda de custo a todo e qualquer servidor efetivo, comissionado ou provisório, independente da fonte orçamentária.”

Segundo o Portal Yaco News, o prefeito Mazinho Serafim descumpre o seu próprio decreto, e vai pagar 9 diárias no valor de 7.200 (Sete mil e Duzentos reais) ao Secretário de Assistência Social, Daniel Herculano possivelmente para prestigiar a posse de sua esposa, deputada federal eleita Meire Serafim.

No portal da transparência da Prefeitura de Sena Madureira constam 9 diárias para o Secretário que está em Brasília. Porém, empenho das despesas são para custeios entre os dias 28 a 31 de Janeiro deste mês (apenas 4 dias), afim de visitar o Ministério de Desenvolvimento Social e os Gabinetes de Deputados Eleitos do Acre, segundo argumento especificado no próprio portal da transparência do município.

Além do descumprimento do decreto o Prefeito Mazinho que também está em Brasília, deixou as contas públicas “penduradas” mais uma vez, há funcionários com mais de quatro meses sem receber.

E pasmem, a reportagem teve acesso ao Gabinete do Deputado Federal Gerlen Diniz que diz desconhecer a agenda programada pelo Secretário Daniel Herculano em seu gabinete como consta nas especificações acima.

