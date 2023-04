Alô Ministério Público! Alguém tem que parar Gladson Cameli! Governo pode pagar até R$ 60 reais em um cachorro quente e um copo de suco

Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

É inacreditável o que estão fazendo com recursos públicos na gestão de Gladson Cameli, o Corpo de Bombeiros resolveu esbanjar dinheiro do povo no momento em que o estado do Acre enfrenta situação de calamidade pública por conta da cheia do Rio Acre.

Unidade de lanches estão saindo a preço de cesta básica, algo totalmente fora da nossa realidade, onde para o Corpo de Bombeiro de Tarauacá um hot dog com achocolatado ou suco de 300 ml, vai custar para o bolso do contribuinte o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), e a quantia é 500 o que totaliza R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Este preço costuma variar de município para município, em Rio Branco por exemplo, um hot dog com suco ou refrigerante custa R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), um preço real e pasmem a quantidade exigida em ata é o dobro dos demais município mas com um preço muito reduzido que não dá nem para comparar. Serão 1 mil cachorros quentes que totalizam o valor de R$ 11.500,00. A grande pergunta é. Por que essa diferença de preço? Se na Capital do estado é mais barato e muito do que no interior.

Há algo de muito errado com esses preço. Em Sena Madureira, um cachorro quente com uma bebida vai custar para os cofres públicos o valor de R$ 52,72 (cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), e a quantidade é 500 que totaliza R$ 26.360,00 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais).

Já em Epitaciolândia, cada cachorro quente vai custar R$ 49,54 (quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e foi estabelecido em ata a quantidade de 400, o que totaliza o valor de R$ 19.816,00 (dezenove mil oitocentos e dezesseis reais).

Em Xapuri, a unidade do cachorro quente vai custar para os cofres públicos o mesmo preço de R$ R$ 49,54 (quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e foi estabelecido em ata a quantidade de 300, o que totaliza o valor de R$ 14.862,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta e dois reais) é simplesmente difícil de aceitar tais preços, mas tudo indica que o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Cel. Charles da Silva Santos, não teve nenhuma objeção quanto a isso.

No município de Feijó o preço do cachorro quente continuou nas alturas, lá cada bombeiro terá a sua disposição um hot dog ou misto quente com bebida de 300 ml, que custará R$ 40,00 (quarenta reais), foram especificado 300 unidades que totaliza R$ 12.000,00 (doze mil reais) pagos com dinheiro público.