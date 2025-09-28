Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli

28 de setembro de 2025

O principal episódio político da semana deixou exposta a verdadeira face do grupo que hoje ocupa o Palácio Rio Branco. O rompimento entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), não foi apenas mais uma rusga de bastidores. Foi a confirmação de que esse grupo político caminha desorientado, sem comando e sem rumo para 2026.

Enquanto Bocalom abandona a cadeira de prefeito para tentar se reinventar no Juruá, terra do governador Gladson Cameli (PP), e Mailza dispara ataques chamando o colega de ingrato, o povo de Rio Branco e do Acre assistem perplexos a um espetáculo de mesquinharias e disputas pessoais. Gladson, o grande patrocinador desse balaio de gatos, prefere o silêncio cúmplice, deixando sua vice em fogo cruzado e seu prefeito aliado em campanha antecipada.

Bocalom, pela primeira vez, assumiu sem rodeios que será candidato ao governo, mas sua movimentação soa mais como desespero de um gestor que abandonou a capital do Acre à própria sorte. Já Mailza, inconformada, ataca publicamente e expõe a falta de unidade dentro do grupo governista. Se antes o discurso era de parceria, agora a briga por espaço mostra que a única prioridade sempre foi o poder.

Do outro lado, quem observa de forma tranquila e estratégica é o senador Alan Rick (UB). Sem se envolver na guerra de vaidades, liderando as pesquisas e construindo pontes com a sociedade, Alan Rick consolida sua imagem de alternativa séria e responsável. Enquanto seus adversários se engalfinham e mostram ao eleitor que não têm projeto nem para a semana seguinte, muito menos para o futuro do Acre, o senador se mantém firme, reforçando sua atuação em Brasília e se preparando para apresentar ao povo acreano um projeto real de desenvolvimento.

O contraste é gritante: de um lado, um grupo desmoralizado, dividido e refém de suas próprias contradições; de outro, Alan Rick, que surge como a voz de equilíbrio e seriedade em meio ao caos.

A pergunta que fica é: até quando Gladson Cameli continuará calado, vendo sua vice e seu prefeito se devorarem em praça pública? Seja qual for a resposta, uma coisa já é certa: quem sai mais fortalecido desse embate é Alan Rick, justamente por não fazer parte dessa engrenagem política corroída.

Pedro Pascoal pode estar usando a Secretaria de Saúde como trampolim político e transformando cargos públicos em moeda de troca eleitoral

1 dia atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Da saúde ao curral eleitoral: Pedro Pascoal usa cargos públicos para barganhar votos – Foto: Diego Gurgel/ Secom

O portal 3 de Julho recebeu denúncias graves que expõem um cenário vergonhoso dentro da gestão estadual. O atual Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, estaria utilizando o cargo público — que deveria servir ao povo — como ferramenta de barganha política para fortalecer sua candidatura a deputado federal.

Segundo informações, Pascoal vem promovendo um verdadeiro “caça às bruxas” em todo o estado, trocando diretores e manipulando nomeações para assegurar apoio eleitoral. O objetivo é claro: transformar a máquina pública em curral eleitoral particular, atropelando aliados do governo e desprezando qualquer compromisso com a população.

Um dos exemplos mais emblemáticos seria a promessa feita ao ex-vereador Mazinho do Povo, de Mâncio Lima. Pascoal teria sinalizado que, em troca de apoio, entregaria a direção do Hospital Abel Pinheiro ao ex-parlamentar, retirando do comando o atual gestor, Hélio Bentes — irmão do Secretário de Articulação do município, Zé Luiz Bentes, homem de confiança da prefeitura local. Essa manobra não apenas fere a autonomia municipal, como também deixa claro que os cargos na saúde estão sendo usados como moeda de troca suja.

Além disso, fontes revelam que Pascoal vem articulando diretamente com Chicão, ex-candidato a prefeito contra Zé Luiz em Mâncio Lima, deixando evidente que a prioridade é formar um palanque pessoal, e não fortalecer a gestão pública.

As denúncias não param por aí. Informações apontam que o secretário também estaria costurando acordos em Brasileia, passando por cima de aliados históricos do governo, como os grupos ligados ao deputado Nicolau Júnior e ao deputado federal Zezinho Barbary. A falta de respeito com os próprios parceiros políticos demonstra que Pedro Pascoal age de forma autoritária, buscando apenas o benefício da sua candidatura, sem medir consequências.

No lugar de cuidar da saúde da população, Pascoal estaria transformando hospitais e cargos estratégicos em moeda de troca, prejudicando diretamente a gestão pública e colocando em risco o atendimento aos cidadãos. O eleitor acreano precisa ficar atento: apoiar esse tipo de prática é fechar os olhos para a corrupção política e aceitar que a saúde seja tratada como balcão de negócios.

O espaço segue em aberto caso o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, queira se manifestar sobre as denúncias apresentadas nesta reportagem.

