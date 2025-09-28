Política Destaque
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli
Política Destaque
O principal episódio político da semana deixou exposta a verdadeira face do grupo que hoje ocupa o Palácio Rio Branco. O rompimento entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), não foi apenas mais uma rusga de bastidores. Foi a confirmação de que esse grupo político caminha desorientado, sem comando e sem rumo para 2026.
Enquanto Bocalom abandona a cadeira de prefeito para tentar se reinventar no Juruá, terra do governador Gladson Cameli (PP), e Mailza dispara ataques chamando o colega de ingrato, o povo de Rio Branco e do Acre assistem perplexos a um espetáculo de mesquinharias e disputas pessoais. Gladson, o grande patrocinador desse balaio de gatos, prefere o silêncio cúmplice, deixando sua vice em fogo cruzado e seu prefeito aliado em campanha antecipada.
Bocalom, pela primeira vez, assumiu sem rodeios que será candidato ao governo, mas sua movimentação soa mais como desespero de um gestor que abandonou a capital do Acre à própria sorte. Já Mailza, inconformada, ataca publicamente e expõe a falta de unidade dentro do grupo governista. Se antes o discurso era de parceria, agora a briga por espaço mostra que a única prioridade sempre foi o poder.
Do outro lado, quem observa de forma tranquila e estratégica é o senador Alan Rick (UB). Sem se envolver na guerra de vaidades, liderando as pesquisas e construindo pontes com a sociedade, Alan Rick consolida sua imagem de alternativa séria e responsável. Enquanto seus adversários se engalfinham e mostram ao eleitor que não têm projeto nem para a semana seguinte, muito menos para o futuro do Acre, o senador se mantém firme, reforçando sua atuação em Brasília e se preparando para apresentar ao povo acreano um projeto real de desenvolvimento.
O contraste é gritante: de um lado, um grupo desmoralizado, dividido e refém de suas próprias contradições; de outro, Alan Rick, que surge como a voz de equilíbrio e seriedade em meio ao caos.
A pergunta que fica é: até quando Gladson Cameli continuará calado, vendo sua vice e seu prefeito se devorarem em praça pública? Seja qual for a resposta, uma coisa já é certa: quem sai mais fortalecido desse embate é Alan Rick, justamente por não fazer parte dessa engrenagem política corroída.
Política Destaque
Pedro Pascoal pode estar usando a Secretaria de Saúde como trampolim político e transformando cargos públicos em moeda de troca eleitoral
Da saúde ao curral eleitoral: Pedro Pascoal usa cargos públicos para barganhar votos – Foto: Diego Gurgel/ Secom
O portal 3 de Julho recebeu denúncias graves que expõem um cenário vergonhoso dentro da gestão estadual. O atual Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, estaria utilizando o cargo público — que deveria servir ao povo — como ferramenta de barganha política para fortalecer sua candidatura a deputado federal.
Segundo informações, Pascoal vem promovendo um verdadeiro “caça às bruxas” em todo o estado, trocando diretores e manipulando nomeações para assegurar apoio eleitoral. O objetivo é claro: transformar a máquina pública em curral eleitoral particular, atropelando aliados do governo e desprezando qualquer compromisso com a população.
Um dos exemplos mais emblemáticos seria a promessa feita ao ex-vereador Mazinho do Povo, de Mâncio Lima. Pascoal teria sinalizado que, em troca de apoio, entregaria a direção do Hospital Abel Pinheiro ao ex-parlamentar, retirando do comando o atual gestor, Hélio Bentes — irmão do Secretário de Articulação do município, Zé Luiz Bentes, homem de confiança da prefeitura local. Essa manobra não apenas fere a autonomia municipal, como também deixa claro que os cargos na saúde estão sendo usados como moeda de troca suja.
Além disso, fontes revelam que Pascoal vem articulando diretamente com Chicão, ex-candidato a prefeito contra Zé Luiz em Mâncio Lima, deixando evidente que a prioridade é formar um palanque pessoal, e não fortalecer a gestão pública.
As denúncias não param por aí. Informações apontam que o secretário também estaria costurando acordos em Brasileia, passando por cima de aliados históricos do governo, como os grupos ligados ao deputado Nicolau Júnior e ao deputado federal Zezinho Barbary. A falta de respeito com os próprios parceiros políticos demonstra que Pedro Pascoal age de forma autoritária, buscando apenas o benefício da sua candidatura, sem medir consequências.
No lugar de cuidar da saúde da população, Pascoal estaria transformando hospitais e cargos estratégicos em moeda de troca, prejudicando diretamente a gestão pública e colocando em risco o atendimento aos cidadãos. O eleitor acreano precisa ficar atento: apoiar esse tipo de prática é fechar os olhos para a corrupção política e aceitar que a saúde seja tratada como balcão de negócios.
O espaço segue em aberto caso o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, queira se manifestar sobre as denúncias apresentadas nesta reportagem.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli
Vereador Zemar repudia boatos enganosos e diz que foi vítima de agressão verbal, mas que irá acionar a justiça
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar
POLÍTICA
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Política6 dias atrás
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno