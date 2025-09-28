Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli

O principal episódio político da semana deixou exposta a verdadeira face do grupo que hoje ocupa o Palácio Rio Branco. O rompimento entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), não foi apenas mais uma rusga de bastidores. Foi a confirmação de que esse grupo político caminha desorientado, sem comando e sem rumo para 2026.

Enquanto Bocalom abandona a cadeira de prefeito para tentar se reinventar no Juruá, terra do governador Gladson Cameli (PP), e Mailza dispara ataques chamando o colega de ingrato, o povo de Rio Branco e do Acre assistem perplexos a um espetáculo de mesquinharias e disputas pessoais. Gladson, o grande patrocinador desse balaio de gatos, prefere o silêncio cúmplice, deixando sua vice em fogo cruzado e seu prefeito aliado em campanha antecipada.

Bocalom, pela primeira vez, assumiu sem rodeios que será candidato ao governo, mas sua movimentação soa mais como desespero de um gestor que abandonou a capital do Acre à própria sorte. Já Mailza, inconformada, ataca publicamente e expõe a falta de unidade dentro do grupo governista. Se antes o discurso era de parceria, agora a briga por espaço mostra que a única prioridade sempre foi o poder.

Do outro lado, quem observa de forma tranquila e estratégica é o senador Alan Rick (UB). Sem se envolver na guerra de vaidades, liderando as pesquisas e construindo pontes com a sociedade, Alan Rick consolida sua imagem de alternativa séria e responsável. Enquanto seus adversários se engalfinham e mostram ao eleitor que não têm projeto nem para a semana seguinte, muito menos para o futuro do Acre, o senador se mantém firme, reforçando sua atuação em Brasília e se preparando para apresentar ao povo acreano um projeto real de desenvolvimento.

O contraste é gritante: de um lado, um grupo desmoralizado, dividido e refém de suas próprias contradições; de outro, Alan Rick, que surge como a voz de equilíbrio e seriedade em meio ao caos.

A pergunta que fica é: até quando Gladson Cameli continuará calado, vendo sua vice e seu prefeito se devorarem em praça pública? Seja qual for a resposta, uma coisa já é certa: quem sai mais fortalecido desse embate é Alan Rick, justamente por não fazer parte dessa engrenagem política corroída.