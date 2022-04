Alan Rick ou Marcia Bittar? Um dos dois ficarão de fora da chapa majoritária de Gladson Cameli que prometeu mas não vai cumprir

O ex-prefeito Tião Flores foi nomeado a dedo ao novo cargo. Ex-gestor assume vaga que era de Moisés Diniz, na Educação, que deixou a pasta para concorrer às eleições – Foto: Reprodução

Os moradores de Epitaciolândia têm muito o que dizer sobre a forma com que o ex-prefeito do município, João Sebastião Flores da Silva, conhecido como Tião Flores administra. Infelizmente não é uma escolha prudente colocar Tião Flores à frente de uma pasta como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.

Mas para o governador Gladson Cameli, capacidade capacidade para tal função não é um critério a ser levado em consideração para a contratação, Cameli está focado em agregar os parceiros em seu governo independentemente de ser competente ou não.

De qualquer forma, Gladson nomeou Tião Flores para ocupar o cargo de secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), cargo este que era ocupado por Moisés Diniz, exonerado no último dia 1º pelo governo do estado para concorrer o processo eleitoral deste ano.

Já nesta terça (5), a gestão estadual publicou no DOE a nomeação de Tião Flores. Ele disputou a reeleição ao cargo de prefeito de Epitaciolândia em 2020, mas perdeu para o concorrente.

Veja lista dos deixaram o governo e novas nomeações:

Geraldo Israel Milani de Nogueira – secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semap) – ainda sem nova nomeação

Maria do Socorro Neri – secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes – Aberson Carvalho

Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier – secretário de Estado da Casa Civil – ainda sem nova nomeação

Alysson Bestene Lins – secretário Extraordinário de Assuntos Governamentais – ainda sem nova nomeação

Moisés Diniz Lima – secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – Tião Flores

CEL BM Carlos Batista da Costa – comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – ainda sem nova nomeação

Arlenilson Barbosa Cunha – presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) –

James Pereira da Silva – diretor da Secretaria de Estado da Casa Civil – ainda sem nova nomeação

Francineudo Souza da Costa – presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – ainda sem nova nomeação

Rennan Biths de Lima Lima – diretor da Policia Civil do Estado do Acre – ainda sem nova nomeação

Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira – presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) – ainda sem nova nomeação

Diêgo Saymon de Oliveira Figueirêdo – cargo em Comissão na Secretaria de Estado da Casa Civil – ainda sem nova nomeação

Ex-prefeito Tião Flores é nomeado secretário adjunto da SEE – Foto: Prefeitura de Epitaciolândia