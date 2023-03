Acusado de ser chefe de organização criminosa, governador Gladson Cameli ignora as vítimas de enchente de Epitaciolândia

O senador acreano, Alan Rick, não está sabendo diferenciar os ossos do ofício, inclusive sua devoção por Bolsonaro têm atrapalhado as relações junto ao Governo Federal, uma vez que Alan não tem a capacidade de reconhecer que o seu mestre não governa mais o Brasil e que pelo bem do estado do Acre, ele deverá colocar seu ego de lado e trabalhar pelos interesses do povo acreanos.

Como líder da bancada do Acre, em que Alan Rick tomou no tapetão, ele tem deixado muito a desejar. O jornalista Léo Rosas fez uma avaliação muito importante do senador onde destacou em um vídeo que:

Se dependesse de políticos como Alan Rick, não haveria recursos para garantir o pagamento do bolsa família no valor de R$ 600,00 e mais R$ 150 por cada criança de até 6 anos;

Se dependesse de políticos como Alan Rick, não haveria recursos para a recuperação e reconstrução da BR-364;

Se dependesse de políticos como Alan Rick, não viria nenhum real desse recurso para o Acre;

A justificativa é simples, Alan Rick, levando em consideração somente os seus próprios interesses, votou contra a PEC da Transição e é essa PEC que garante recursos para, inclusive, prestar assistência nas tragédias naturais como a que o Acre enfrenta neste momento.

Alan, assim como uma meia dúzia de políticos tem aproveitado esse momento difícil, usando o sofrimento do povo para tentar promover a sua imagem de político que se importa com o povo, mas que por trás dos panos atuou contra os interesses da população.

Alan Rick esteve acompanhando os ministros Marina Silva e Valdez Góes e após o Valdez fazer uma fala agradecendo o presidente Lula, pelo recursos enviado ao Acre para prestar assistência as vítimas da enchente, o senador editou o vídeo e cortou este agradecimento ao presidente Lula, o que configura uma imaturidade política por parte deste senador, claramente despreparado e não é disso que a população precisa.

Leonildo ainda questiona como vai ficar a relação do coordenador da bancada do Acre que é opositor ferrenho do presidente Lula com o governo federal e o próprio presidente. Com que credibilidade Alan Rick vai chegar em Brasília e solicitar recursos para o Acre, enquanto ele age feito criança mimada?!

Veja o Vídeo: