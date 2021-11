Abono: Não é presente de natal nem bondade, é a necessidade do governo investir para não ter as contas reprovadas

Vereador Messias Lopes cobra do governo do Acre assinatura de convênio com a Clínica do Rim para atender pacientes do Alto Acre – Foto: Ascom / Arte Alemão Monteiro

O vereador petista Messias Lopes, de Epitaciolândia, esteve na tarde desta quarta-feira 24, na sede da clinica do rim em Brasiléia afim de obter informações sobre a data em que a referida clinica deve começar a atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica no Alto Acre.

A clinica é uma instituição particular, mas tem o indicativo de parceria com as prefeituras da regional do Alto Acre e governo do estado, como forma de minimizar o sofrimento das mais de 40 pessoas que fazem hemodiálise e tem que se deslocar semanalmente até Rio Branco numa viagem desconfortável e cansativa.

O espaço, já foi inclusive inaugurado com a presença do governador Gladson Cameli, que na ocasião reforçou a importância da clinica do rim na região. Contudo, de lá para cá, um imbróglio simples tem revoltado pacientes e familiares, pois ao que se sabe, o governo não assinou o convenio prometido com a clinica impossibilitando a mesma de atender os pacientes.

Em vídeo o vereador Messias lembra que a estrutura ali montada, tem capacidade para cuidar dos mais de quarenta pacientes que fazem tratamento em Rio Branco. “Nós estamos pedindo do governo do estado que assine com urgência esse convênio, é questão de saúde pública, é questão de ajudar a população…”, disse.

Em conversa com a redação do site 3 de Julho Notícias, o parlamentar afirmou que devido a ausências deste atendimento na região, pacientes estão morrendo por conta da falta de hemodiálise, e lamentou o abandono do Governador Gladson quanto a esta situação de extrema importância.

Assista abaixo o vídeo do vereador Messias Lopes, em solidariedade aos pacientes do Alto Acre, que fazem hemodiálise em Rio Branco.

Veja o Vídeo:

